كأس العالم للأندية من دون «دي بروين»

معتز الشامي (أبوظبي)

يخوض الدولي البلجيكي كيفن دي بروين مباراته الأخيرة، على ملعب الاتحاد، مرتدياً قميص مانشستر سيتي، مساء اليوم أمام بورنموث، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكون ظهور البلجيكي الأخير على أرضه قبل خوض مباراته الأخيرة مع مانشستر سيتي الأحد المقبل، عندما يسافر الفريق إلى لندن لمواجهة فولهام. ومن المتوقع أن يُنهي كيفن دي بروين مسيرته التي بدأت مع مانشستر سيتي منذ 2015 نهاية الأسبوع المقبل، بعد خسارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس (0-1)، أشار دي بروين، إلى أنه لا يتخيل اللعب في كأس العالم للأندية القادمة مع النادي اللندني. وقال دي بروين: "يجب أن أعتني بنفسي، لأنه إذا تعرضت لإصابة في كأس العالم للأندية، فماذا سأفعل؟ لن يعتني بي أحد، لذا، هناك احتمال كبير ألا ألعب"، وأضاف منتقداً الجدول الزمني الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: "هذا غير منطقي، ولكن هذا ما يحدث عندما تُقام مسابقات جديدة بالتزامن مع انتهاء عقود اللاعبين"، وستقام البطولة الدولية الجديدة من 14 يونيو إلى 13 يوليو في الولايات المتحدة، بينما تُوقع معظم العقود حتى 30 يونيو. وخوفاً من الإصابة، لا ينبغي على كيفن دي بروين المخاطرة، إذ سيضطر للبحث عن نادٍ جديد في الأسابيع المقبلة، وعندما سُئل عن هذا الموضوع، لم يُبدِ أي تلميحات حول وجهته المستقبلية، وقال: "أعلم أنكم تحاولون تخمين وجهتي، لكن لا يزال عليّ اتخاذ القرار، ستعرفون عندما أعرف". وقبل أن يُؤكد أنه سيتخذ القرار بالتشاور مع عائلته: "عندما كنت في العشرين من عمري وأعيش بمفردي، كان بإمكاني اتخاذ القرار، كان الأمر سهلاً، لكن هنا، الأمر أكثر تعقيداً بعض الشيء، لديّ عائلة وأطفال صغار، عليّ اتخاذ قرار يُناسبنا جميعاً، وليس أنا فقط"، ولم يستبعد البلجيكي البالغ من العمر 33 عاماً البقاء في إنجلترا، حيث تشعر عائلته بالراحة، ورغم تعرضه لعدة إصابات بالأشهر الأخيرة، لا يزال دي بروين يتلقى العروض، بما في ذلك شيكاغو في الدوري الأميركي أو نابولي في الدوري الإيطالي، حيث يُمكنه الانضمام إلى صديقه البلجيكي روميلو لوكاكو.