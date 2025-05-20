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الرياضة

العرض الخيالي يقرب إنزاجي من قيادة الهلال في مونديال الأندية

العرض الخيالي يقرب إنزاجي من قيادة الهلال في مونديال الأندية
20 مايو 2025 09:15

معتز الشامي (أبوظبي)

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لا يزال نادي الهلال السعودي يبحث عن بديل لمدربه المقال خورخي جيسوس قبل كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق في 14 يونيو المقبل، بالولايات المتحدة الأميركية، ويقترب رئيس نادي الهلال، فهد بن سعد بن نافل، من إقناع مدرب إنترميلان الإيطالي سيموني إنزاجي، بقيادة الفريق السعودي، في مونديال الأندية، حيث يتوقع وصوله إلى الرياض في الأول من يونيو. وأقال الهلال السعودي المدرب البرازيلي خورخي جيسوس، مطلع مايو الحالي، ويبحث بقلقٍ متزايد عن مدربٍ قادرٍ على قيادة الفريق في كأس العالم للأندية، حيث يسعى العملاق العربي لتقديم أداءٍ رائع. وكان رئيس نادي الهلال، الشخصية المحورية، التي ترغب في ضم إنزاجي، مهما كلفه الأمر، وهو من اتخذ هذه الخطوة شخصياً في منتصف أبريل الماضي، عندما وصل إلى مدينة ميلانو الإيطالية، بحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، وبحسب الصحيفة، أقام بن نافل، في أحد الفنادق لبضعة أيام، وحرك خيوطه الذهبية من أجل الصفقة المنتظرة، ثم عاد إلى المملكة، وأخبر معاونيه بأنه راضٍ عن رحلته، ومن الواضح أن موسم إنتر ميلان كان يتطلب تكتماً وسرية، ولذلك ظل الأمر طي الكتمان لمدة شهر، والآن عادت القصة إلى الواجهة، فكأس العالم للأندية على الأبواب، وعملاق السعودية لا يزال بلا مدرب. وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى انتشار أخبار من السعودية، تقول إن عائلة إنزاجي تخطط لرحلة إلى الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة قبل الموافقة على العرض، وأخرى مشابهة تقول إن مبعوث من مدرب الإنتر هو من سيتولى هذه الرحلة الاستكشافية إلى المملكة، ووفقاً لوسائل الإعلام العربية، التي نقلت عنها "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن رئيس الهلال، أقنع إنزاجي بالسفر إلى الرياض في الأول من يونيو، أي بعد يوم من نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، في ميونيخ، للتوقيع على العقد. ووضع فريق الدوري السعودي للمحترفين عرضاً للمدرب الإيطالي لا يمكن رفضه، غير محدد القيمة بدقة، ولكنه مقدر براتب يزيد عن 20 مليون يورو سنوياً، ويعتقد مسؤولو النادي السعودي أنهم أقنعوا إنزاجي، الذي يرتبط بعقد مع العملاق الإيطالي حتى عام 2026، وختمت الصحيفة الإيطالية مشيرة إلى أن الأيام القليلة المقبلة هي وحدها من ستكشف حقيقة الأخبار القادمة من السعودية.

سيموني إنزاجي
إنتر ميلان
الهلال السعودي
كأس العالم للأندية
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