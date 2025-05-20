منتخب الجودو ينتظم في معسكر جورجيا استعداداً للمونديال

أبوظبي (الاتحاد)

انتظم منتخبنا الوطني الأول للجودو أمس الأول في معسكره التدريبي الذي يقيمه حالياً في جورجيا، استعداداً للمشاركة في فعاليات بطولة العالم الـ 38 لفئة الرجال، والـ 29 للسيدات، والمقرر إقامتها في العاصمة المجرية بودابست في الفترة من 11 إلى 20 يونيو المقبل، ضمن جولات الاتحاد الدولي للجودو العالمية المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس لعام 2028.وتقام بطولة بودابست المقبلة بأسلوب جديد ومريح للمشاركين، والذي يعتمد على إقامة مباريات البطولة على امتداد الأسبوع، على مستوى الفردي للرجال والسيدات، لتستمر المنافسات لمده 7 أيام متتالية، وذلك حتى موعد إقامة البطولة المختلطة في آخر أيام البطولة، وتقدم للمشاركة في البطولة حتى الآن 70 دولة، من بينها 6 دول عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، البحرين، مصر، المغرب، تونس ولبنان. ويستمر معسكر منتخبنا في جورجيا حتى آخر مايو الحالي، قبل التوجه إلى معسكر قصير يقام في ألمانيا، اعتباراً من أول يونيو المقبل، وحتى موعد السفر للمجر، وهو الموعد المحدد لسحب قرعة البطولة، حيث تبدأ منافسات البطولة صباح الجمعة 13 يونيو. وتضم القائمة النهائية للمشاركة في بطولة العالم 8 لاعبين ولاعبة وهم: نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، ناجي يزبيك، محمد بيك «وزن 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، عمر جاد «وزن 81 كجم» وأرام غريغوري وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم» وظفار كوسوف «وزن تحت 100 كجم»، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي «وزن تحت 52 كجم».