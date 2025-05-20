فرصة مهدرة تثبت أن صلاح من البشر





لندن(د ب أ)

قال آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن النجم الدولي المصري محمد صلاح، أثبت أنه «من البشر»، بعد إهداره فرصة محققة، خلال خسارة الفريق 2/ 3 أمام مضيفه برايتون، ضمن منافسات المرحلة الـ37 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وبينما كان ليفربول متقدماً 2/ 1 في النتيجة على برايتون، سنحت لصلاح، فرصة ذهبية لتسجيل هدفه رقم الـ29 في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في مباراته رقم 400 مع الفريق الأحمر بمختلف المسابقات. وفاجأ صلاح، الذي كان على بعد خطوات قليلة للغاية أمام المرمى مباشرة، الجميع بعدما سدد الكرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 54، ليأتي عقاب برايتون، الذي أحرز هدفين بوساطة لاعبيه البديلين كاورو ميتوما، وجاك هينشلوود في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. ولم تؤثر النتيجة في تتويج ليفربول بلقبه الـ20 في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يتربع على قمة الترتيب برصيد 83 نقطة، قبل خوض المرحلة الختامية للمسابقة العريقة، لكنه حصد نقطة وحيدة فقط من لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالبطولة، وتحديداً منذ حسمه اللقب في 27 أبريل الماضي. وصرح سلوت: «أول ما خطر ببالي عندما رأيت الكرة تتجه نحو صلاح، قلت لنفسي إنها فرصة مؤكدة، ربما تسفر عن هدف، لأن هذا ما يفعله مو عادة». وأضاف المدرب الهولندي: «صلاح طوال هذا الموسم يكاد لا يكون من البشر. ولكن كانت هناك لحظات هذا الموسم أثبت فيها أنه من البشر، لذا فهي ليست المرة الأولى التي لا يسجل فيها لمباراة أو مباراتين متتاليتين». وواصل سلوت حديثه، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «لكن الأمر الجيد بالنسبة لنا هو أن هذا نادراً ما يحدث، وإذا حدث، فكن على يقين من أنه سيسجل في المباراة الثالثة أو الرابعة». يذكر أن صلاح، الذي بات رابع لاعب أفريقي يصل إلى المباراة رقم 300 له في بطولة الدوري الإنجليزي، صام عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي مع ليفربول. وصام (الفرعون المصري) عن هز الشباك منذ هدفه الأخير خلال فوز ليفربول 5/ 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير، لكنه لا يزال يتربع على قمة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 28 هدفاً، بفارق 5 أهداف أمام أقرب ملاحقيه السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد.