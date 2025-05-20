ريال مدريد يخصص 100 مليون يورو لضم «النجم الكبير»!

مراد المصري (أبوظبي)

كشفت تقارير إعلامية إسبانية صادرة اليوم، أن ريال مدريد خصص مبلغ 100 مليون يورو، من أجل التعاقد مع ما وصفته بنجم كبير خلال الصيف الجاري، وذلك دون استعجال في إنجاز الأمور، وانتظار ما بعد نهاية كأس العالم للأندية. وأشارت التقارير، إلى أن ريال مدريد وبعد الموسم المخيب للآمال، مع بداية حملة تجديد الدماء والاستعانة بالمدرب الإسباني تشابي ألونسو، وإتمام تعاقدات أخرى أبرزها الإسباني دين هاوسن والإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد، لن يتوقف عن العمل، مع محاولة التعاقد مع لاعب بمواصفات خاصة لقيادة خط الوسط في الموسم المقبل. وفيما تنطبق هذه المواصفات على الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي، إلا أن ريال مدريد لم يكشف عن الاسم بشكل نهائي، مع سعي فلورنتينو بيريز رئيس النادي، إلى رفع جودة الفريق بضم لاعبين قادرين على إعادة الفريق إلى المستوى العالي مجدداً، وإنهاء احتكار برشلونة للألقاب المحلية، بعدما حصد الفريق الكتالوني جميع الألقاب الإسبانية هذا الموسم «الدوري، وكأس الملك وكأس السوبر»، وتفوق على غريمه التقليدي في جميع المباريات الرسمية الأربع التي جمعتهما في مختلف المسابقات.