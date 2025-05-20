800 مليون دولار لتحديث ملعب «فلاشينج ميدوز»





نيويورك (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأميركي لكرة المضرب أنه سيستثمر 800 مليون دولار لتجديد ملعب آرثر آش، وبناء مركز للأداء جديد ومتطور في مركز بيلي جين كينغ الوطني في فلاشينج ميدوز، حيث تقام بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في نيويورك.وأفاد الاتحاد في بيان أنه سيتم تحديث ممرات ملعب «آرثر آش» الضخم الذي يتسع لقرابة 24 ألف مقعد، لتوفير مساحة أكبر للمتفرجين، بالإضافة إلى توسيع المدرج السفلي «جانب الملعب» من 3 آلاف إلى 5 آلاف مقعد. كما يعتزم الاتحاد تخصيص 250 مليون دولار من ميزانيته البالغة 800 مليون دولار لبناء مبنى جديد، وهو مركز أداء مخصّص للاعبين. قال رئيس الاتحاد براين فاهالي إن أعمال التجديد المخطط لها للموقع تُمثل جزءاً من «أكبر استثمار منفرد في تاريخ هذا الحدث». وأضاف: «إنها لحظة مثيرة للغاية لرياضتنا ولبطولة الولايات المتحدة المفتوحة». وتابع: «نفتخر بالكشف عن أكبر استثمار فردي في تاريخ هذا الحدث، وهو مشروع تحوّل متعدد السنوات من شأنه الارتقاء بتجربة كل مشجع ولاعب وشريك يدخل إلى مركز «بيلي جين كينغ» الوطني لكرة المضرب التابع للاتحاد الأميركي لكرة المضرب».