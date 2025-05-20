«خليج ياس» يخوض «تحدي تولوز» غداً





عصام السيد (أبوظبي)

يخوض المهر «خليج»، ممثل «ياس لإدارة سباقات الخيل» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإشراف دايمين فاتريجانت، سباق بري دو لا هيبدرومو دو تولوز ماري أونج بوديت، غداً بمضمار تولوز. ويقام السباق، تخليداً لذكرى المالكة والمربية الراحلة ماري أونج بوديت، بمشاركة 11 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، تتنافس على الجوائز المالية البالغة 16 ألف يورو لمسافة 2100 متر. يذكر أن «خليج» ابن «المرتجز»، وأمه هي الفرس «فراسكويتا» ابنة «دورمان»، بدأ تاريخه السباقي في سن ثلاث سنوات في شهر يوليو 2024، حيث حل في المركز الثاني بفارق رأس عن رفيق إسطبله «مقبول»، في سباق بري دولا أفاك لمسافة 1900 متر، بمضمار لاتست باشن اركاشون، وعبس له الحظ في السباق الثاني بري دورمان لمسافة 1900 متر، أيضاً بمضمار لاتست، حين حل ثانياً بفارق عنق عن «مجادلة». وذهب المهر للفوز بسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 20 ألف يورو، والذي أقيم في ديسمبر 2024 بمضمار باو الفرنسي بقيادة جان بيرنارد ايجوم، متفوقاً بفارق 3.5 طول، وبزمن قدره 1:41:80، بينما ذهب المركز الثاني إلى رفيقة إسطبله المهرة «هالا». وفي ظهوره الأول في شهر مارس المنصرم، حل «خليج»، البالغ من العمر أربع سنوات في المركز الثاني في سباق بري دجوراس تو لمسافة 1600 متر، بمضمار تولوز، وجمع مكاسب مالية بلغت 21.200 يورو من إجمالي أربعة سباقات خاضها. وأبرز المتحدين في السباق كل من «جندور دو بوزلس» لمارسيل ميزي، و«مجاز» للشقب ريسنج، و«سامسا الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني.