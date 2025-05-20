كلوب يعود من بوابة روما

روما (د ب أ)

تكهنت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية بعودة الألماني يورجن كلوب لاستئناف مسيرته التدريبية، من خلال العمل مديراً فنياً لفريق روما الإيطالي لكرة القدم. منذ رحيله عن ناديه السابق ليفربول الإنجليزي العام الماضي، دأب كلوب على التأكيد بأنه غير مستعد لتدريب أي فريق مجدداً، علماً أنه يشغل الآن منصب المدير العالمي لكرة القدم في شركة مشروبات الطاقة «ريد بول»، غير أنه لم يكتب له النجاح حتى الآن في تلك الوظيفة، حيث يغيب لايبزج الألماني، الفريق الرئيس للشركة، عن المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل لأول مرة. كما شاهد كلوب خليفته الهولندي آرني سلوت، وهو يحرز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بسهولة في موسمه الأول مع ليفربول. وذهبت «لا ستامبا» إلى حد القول بأن كلوب أجرى مكالمة هاتفية مع الأميركي دان فريدكين، مالك نادي روما، في وقت متأخر من مساء أول أمس الأحد، مشيرة إلى أنه وافق على تولي تدريب فريق العاصمة الإيطالية. من جانبها، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) خبر صحيفة «لا ستامبا»، التي تحظى باحترام كبير، لكنها تتخذ من مدينة تورينو مقراً لها، فيما لم تنشر صحيفة «كورييري ديلو سبورت» الرياضية الصادرة في روما الخبر. وفي حال ثبت صحة الخبر، فسيكون ذلك تغييراً جذرياً في موقف كلوب، الذي تعرض لانتقادات لاذعة من محبي الساحرة المستديرة لانضمامه إلى إمبراطورية كرة القدم التي تديرها شركة ريد بول. ويبحث روما عن مدير فني جديد بعد استقالة أيقونة النادي كلاوديو رانييري، الذي تولى قيادة الفريق لفترة مؤقتة. يشار إلى أن روما حالياً في المركز الخامس بترتيب الدوري الإيطالي مع تبقي مباراة واحدة فقط على نهاية الموسم، علماً أن آخر فوز له باللقب يعود إلى عام 2001.