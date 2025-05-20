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الرياضة

أوساسونا يهدد برشلونة بـ«المحكمة الرياضية»

أوساسونا يهدد برشلونة بـ«المحكمة الرياضية»
20 مايو 2025 13:13

 
مراد المصري (أبوظبي)
قرر أوساسونا مواصلة تصعيد خطواته ضد برشلونة، واللجوء إلى المحكمة الرياضية الإسبانية، لمحاولة الحصول على النقاط الثلاث واعتبار برشلونة خاسراً في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة 27 ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، على خلفية مشاركة إينيجو مارتينيز في ذلك اللقاء.
ولم يتقدم أوساسونا بشكل رسمي بعد بشكوى إلى المحكمة الرياضية، لكن لديه حتى يوم 29 مايو المقبل، وفي حال كسبه القضية فإن برشلونة معرض لخسارة النقاط الثلاث، وبالتالي فتح باب التكهنات على احتمالية فقدان اللقب الذي توج به رسمياً، في حال تعثره أمام أتلتيك بلباو، وفوز ريال مدريد على ريال سوسيداد في الجولة الأخيرة من المسابقة.
ويعترض أوساسونا على مشاركة مارتينيز في المباراة التي فاز بها برشلونة بثلاثية نظيفة، بداعي مخالفة النادي الكتالوني المادة الخامسة في الملحق الأول لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي ينص على أنّه «إذا تم إعفاء لاعب طبيًا من استدعاء دولي، فلن يتمكن من اللعب مع ناديه خلال الأيام الخمسة التقويمية التالية لنهاية فترة الفيفا، إلا إذا سمح الاتحاد بذلك صراحةً».
ولم يتم استدعاء مارتينيز للمشاركة مع منتخب إسبانيا لأسباب طبية، ونظراً لخوض المباراة في وقت غير معتاد فقد أقيمت بعد مرور أقل من 5 أيام على نهاية مباراة إسبانيا مع هولندا في دوري الأمم الأوروبية.
وسبق أن تقدم أوساسونا بشكوى إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، والذي أكد قانونية مشاركة مارتينيز، كما أيّدت لجنة الاستئناف هذا القرار.

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