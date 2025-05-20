البطلة الأولمبية ليستونوفا تستعرض في «جمباز دبي»



دبي (الاتحاد)

تستعد دبي لاستضافة واحدة من أكبر البطولات الرياضية المتخصصة في رياضة الجمباز على مستوى المنطقة، حيث تنطلق «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز»، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، بتنظيم من مركز ستامينا 11، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وتشهد البطولة، التي تقام في مركز ستامينا 11 بمدينة دبي للاستوديوهات، مشاركة أكثر من 750 لاعباً ولاعبة يمثلون أكثر من 16 أكاديمية متخصصة، بالإضافة إلى مشاركة أندية من دول الكويت، وقطر، وكينيا، ما يعكس الاهتمام الإقليمي والدولي بهذا الحدث الرياضي المميز.

وتحظى البطولة بحضور نجمة عالمية بارزة في رياضة الجمباز، حيث تشارك البطلة الأولمبية فيكتوريا ليستونوفا، الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 وبطلة الألعاب الأوروبية ثلاث مرات، كضيفة شرف للبطولة، إلى جانب مشاركة شرين الزيني، لاعبة الجمباز الفني المصرية التي تأهلت للألعاب الأولمبية ثلاث مرات.

وتنطلق فعاليات البطولة الجمعة بعرض افتتاحي مميز في تمام الساعة الثالثة مساءً، تقدم خلاله البطلة الأولمبية فيكتوريا ليستونوفا عرضاً استعراضياً، بالإضافة إلى عرض مميز تقدمه شرين الزيني، وعرض ترحيبي يقدمه الأطفال الرياضيون الصغار. وتبدأ بعد ذلك منافسات المستوى الثاني من الساعة 3:30 مساءً وحتى 10:00 مساءً.

وتستكمل المنافسات يوم السبت، حيث تقام منافسات المستويين الأول والثالث من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 8:00 مساءً، فيما تختتم البطولة يوم الأحد 25 مايو بمنافسات المستويات العليا (الرابع والخامس والسادس) من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:30 مساءً.

وتتميز البطولة بتنوع الفئات العمرية للمشاركين، وتضم لاعبين ولاعبات تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاماً، مما يتيح الفرصة لاكتشاف المواهب الواعدة في مختلف المراحل العمرية، وصقل مهاراتهم في هذه الرياضة التي تحظى باهتمام متزايد في دولة الإمارات والمنطقة.