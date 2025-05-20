119.957 نقطة تمنح الأندية السعودية صدارة التصنيف الآسيوي

الرياض/كوالالمبور(د ب أ)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التصنيف الأحدث لمسابقات أندية الرجال، عقب ختام الموسم، حيث واصلت السعودية صدارتها للترتيب العام. وجمعت الأندية السعودية، وفقاً لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الإلكتروني ما مجموعه 957. 119 نقطة، لتتربع على قمة التصنيف، متقدمة على اليابان التي حلّت في المركز الثاني، وكوريا الجنوبية، التي جاءت في الترتيب الثالث. وتعكس صدارة السعودية الأداء اللافت لأنديتها في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024/ 2025، حيث وصلت أندية أهلي جدة والهلال والنصر للدور قبل النهائي، قبل أن يتوج الأهلي السعودي باللقب الأول في تاريخه، مطلع هذا الشهر. كما حظيت السعودية بدفعة إضافية من خلال بلوغ نادي التعاون قبل نهائي دوري أبطال آسيا الثاني لموسم 2024/ 2025، إلى جانب ألقاب الهلال السابقة في دوري أبطال آسيا عامي 2019 و2021، وحلوله وصيفاً في نسخة عام 2022، وتأهله إلى قبل النهائي في موسم 2023/ 2024. وحلّت اليابان في المركز الثاني برصيد 663. 107 نقطة، بعد وصول كاوازاكي فرونتال لنهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وهو الظهور السادس لفريق ياباني في نهائي البطولة القارية الأولى على مستوى الأندية. ويأتي إنجاز كاوازاكي بعد سلسلة من النتائج البارزة للأندية اليابانية، مثل بلوغ يوكوهاما مارينوس النهائي في العام الماضي، وتتويج أوراوا ريد دايموندز باللقب عامي 2017 و2022، ووصافته عام 2019، بالإضافة لتتويج كاشيما أنتلرز باللقب عام 2018. أما كوريا الجنوبية، فقد جاءت ثالثة برصيد 982. 90 نقطة، مستفيدة من بلوغ جوانغجو دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في مشاركته القارية الأولى، بجانب وصول جيونبوك هيونداي موتورز للدور نفسه بدوري أبطال آسيا الثاني. ويعزّز تصنيف كوريا الجنوبية أيضاً فوز جيونبوك بلقب دوري أبطال آسيا عام 2016، ووصافة بوهانج ستيلرز في نسخة 2021. وحجزت الإمارات المركز الرابع، بعد تتويج الشارقة التاريخي بلقب دوري أبطال آسيا الثاني أول أمس الأحد، إلى جانب تتويج العين بلقب دوري أبطال آسيا موسم 2023/ 2024. وفي سياق آخر، حققت سنغافورة أكبر قفزة في التصنيف هذا الموسم، بصعودها ثمانية مراكز لتصل إلى المرتبة الـ15، بفضل الإنجاز التاريخي لنادي ليون سيتي سايلرز، الذي أصبح أول نادٍ سنغافوري يبلغ نهائي بطولة آسيوية كبرى عبر مشاركته في دوري أبطال آسيا الثاني. كما ساهم وصول نادي برياه خان ريتش سفاي رينج إلى نهائي دوري التحدي الآسيوي في صعود كمبوديا سبعة مراكز لتصل إلى المرتبة الـ24، في حين ارتقت بوتان أربعة مراكز بفضل تأهل نادي بارو إلى دور المجموعات بالمسابقة ذاتها. وفيما يخص توزيع المقاعد لموسم مسابقات الأندية الآسيوية 2026/ 2027، واصلت السعودية تصدرها لمنطقة الغرب بحصولها على ثلاث مقاعد مباشرة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى مقعد في دوري أبطال آسيا الثاني. وتواجدت أنديتنا مع الأندية القطرية في المركزين الثاني والثالث في منطقة الغرب، حيث نالت كل منهما مقعدين مباشرين ومقعداً غير مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا الثاني. أما في منطقة الشرق، فقد احتفظت اليابان بأكبر عدد من المقاعد، حيث ستشارك بثلاثة فرق مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب فريق رابع في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا الثاني. وتشارك كوريا الجنوبية وتايلاند أيضا بنفس توزيع الإمارات وقطر في منطقة الغرب.