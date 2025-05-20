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الرياضة

هبوط «الببغاوات» يوفر على ريال مدريد 15 مليون يورو!

هبوط «الببغاوات» يوفر على ريال مدريد 15 مليون يورو!
20 مايو 2025 13:57

مراد المصري (أبوظبي)
يترقب ريال مدريد ما يسفر عنه صراع الهبوط في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث سيؤدي هبوط إسبانيول إلى دوري الدرجة الثانية، إلى منح فريق العاصمة خصماً مالياً يبلغ 15 مليون يورو للتعاقد مع الحارس جوان جارسيا.
ويمتلك جارسيا الحارس المتألق هذا الموسم مع إسبانيول بنداً في عقده يتيح له الرحيل مقابل 30 مليون يورو، إلا أنه في حال هبوط فريق «الببغاوات»، فإن هذا البند سيصبح بنصف القيمة بإجمالي 15 مليون يورو فقط.
وبعد تأكد هبوط ريال بلد الوليد ولاس بالماس، تبقى مقعد واحد للهبوط، حيث يلتقي يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة، إسبانيول صاحب المركز السابع عشر برصيد 39 نقطة مع لاس بالماس، فيما يخوض منافسه ليجانيس صاحب المركز الثامن عشر برصيد 38 نقطة، مباراته ضد ريال بلد الوليد.

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