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الرياضة

الحزامي: رسائل سلطان القاسمي التربوية ترتقي بمردود الرياضة

الحزامي: رسائل سلطان القاسمي التربوية ترتقي بمردود الرياضة
20 مايو 2025 16:59


الشارقة (الاتحاد)
رفع عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمناسبة استقبال سموه لفريق نادي الشارقة لكرة القدم بطل دوري أبطال آسيا 2، ومكافأة الفريق بعشرين مليون درهم، تقديراً لإنجازهم، وقال: إن سرعة استقبال سموه للفريق في اليوم الثاني مباشرة لعودته من سنغافورة، أكبر دليل على حرص واهتمام سموه بأبنائه وتقدير عطائهم، مؤكداً أن الاستقبال شرف في حد ذاته، وقال: إن إسعاد سموه برفع علم الدولة وفرحة جمهور الإمارات بالكأس القارية غاية يهون في سبيلها كل شيء.
وأعرب الحزامي، باسم الرياضة والرياضيين في الشارقة، عن بالغ الامتنان للنصائح والتوجيهات السامية التي حملتها كلمات سموه خلال الاستقبال، وقال: إن سموه وجه رسائل تربوية بليغة شملت اللاعبين والجهازين الفني والإداري ومجلس إدارة النادي والجمهور والإعلام، ومن شأنها أن ترتقي بمردود الرياضة، وتحفز الجميع لمواصلة بذل الجهود وتشريف الدولة في المحافل القارية والعالمية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن احتفاء صاحب السمو حاكم الشارقة بالفريق أثلج صدور الجميع وضاعف الإحساس بالمسؤولية، وأن المكرمة ستحفز الجميع للتفاني في العطاء أكثر وأكثر لتحقيق المزيد من الإنجازات للإمارة ولدولة الإمارات.

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