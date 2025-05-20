«بافاريا» تدعم ملف ميونيخ لاستضافة «الأولمبياد»

ميونيخ (د ب أ)

دعمت ولاية بافاريا الألمانية طموحات مدينة ميونيخ الأولمبية، وعقب اجتماع للحكومة البافارية اليوم، حضره أيضاً ديتر رايتر، عمدة مدينة ميونيخ، صرح ماركوس زودر، رئيس وزراء الولاية، بأن الجميع متفقون على استضافة الألعاب الأولمبية.

وقال زودر للصحفيين: «نعتقد أن دورة الألعاب الأولمبية يجب أن تقام في ميونيخ، سنقدم صورة جيدة لألمانيا ونحظى بتكريم كبير».

ويسعى الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية للتقدم بعرض لاستضافة أحدى نسختي الأولمبياد لعامي 2036 أو 2040، فيما أبدت كل من برلين وهامبورج وميونيخ ومنطقة الراين-رور، رغبتها في أن تمثل ملف ألمانيا لتنظيم الدورة الأولمبية الصيفية.

ويتعين على مجلس مدينة ميونيخ الموافقة أولاً في 28 مايو الجاري على الفكرة، والتي من المقرر تقديمها بحلول نهاية الشهر الجاري، فيما تبلغ تكلفة العرض وحده ما يصل إلى 7 ملايين يورو (7.9مليون دولار).

ومن المقرر أن يجرى استفتاء بمدينة ميونيخ في 26 أكتوبر المقبل بشأن التقدم بطلب استضافة الأولمبياد بشكل كامل، وشدد زودر: «نأمل بشدة في الحصول على أغلبية واسعة».

بعد ذلك، سيختار الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية ملف الاستضافة أو عرض المدينة المشتركة بحلول نهاية عام 2026، بالإضافة إلى تحديد دورة الألعاب الأولمبية التي ستستهدفها.

يشار إلى أن ميونيخ استضافت آخر دورة ألعاب أولمبية صيفية عام 1972، ولكن تم رفض طلب استضافة دورة الألعاب الشتوية لعام 2022 في استفتاء. وتستضيف مدينة لوس أنجلوس الأميركية نسخة الأولمبياد عام 2028، بينما تستضيف بريسبان الأسترالية النسخة التالية عام 2032، في حين أعربت الهند وإسطنبول التركية ومدريد الإسبانية وروما الإيطالية عن اهتمامها باستضافة إحدى نسختي الأولمبياد عام 2036 أو عام 2040.