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الرياضة

2686 مشاركاً.. انطلاقة قوية لنهائيات الألعاب المدرسية

2686 مشاركاً.. انطلاقة قوية لنهائيات الألعاب المدرسية
20 مايو 2025 17:42

دبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم في دبي، المنافسات النهائية للنسخة الحالية من بطولة الألعاب المدرسية لعام 2025، والتي تشهد مشاركة واسعة، تبلغ 2686 طالباً وطالبة من 875 مدرسة من مختلف إمارات الدولة، خلال الفترة بين 20 و24 مايو الجاري، وذلك في 12 رياضة متنوعة على المستوى الوطني وهي، كرة القدم، والسباحة، وألعاب القوى، والجودو، والتايكوندو، والجوجيتسو، والقوس والسهم، والمبارزة، والريشة الطائرة، والرماية بالليزر، وكرة الطاولة، والشطرنج.

 

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وبدأت المرحلة النهائية بمنافسات تنس الطاولة وكرة القدم للإناث التي انطلقت في العاشرة صباح اليوم في مدينة دبي الرياضية، فيما تُقام منافسات السباحة اعتباراً من التاسعة صباح غدٍ الأربعاء في المسبح الرئي لمجمع حمدان الرياضي في دبي، وتشمل مسابقات المسافات القصيرة والمتوسطة والتتابعات ويتحدد على ضوئها أبطال النسخة الحالية.
كما تُقام بعد غدٍ الخميس، منافسات بطولة ألعاب القوى في ميدان ومضمار أكاديمية جيمس مودرن في دبي، وتشمل مسابقات المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة، إضافة إلى الوثب والقفز والرمي، على أن تقام المنافسات لباقي الألعاب (9 رياضات) في أجواء حماسية، وذلك يوم السبت المقبل في القاعات الشمالية بمركز دبي للمعارض - مدينة إكسبو، ويعقبها في السابعة مساءً الحفل الختامي ومراسم توزيع الجوائز وتتويج الفائزين، بحضور حشد من كبار الشخصيات الرياضية وممثلي الشركاء وأولياء أمور الطلبة.
وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أن النسخة الحالية من الألعاب المدرسية حققت نجاحاً باهراً يبرهن عليه ما شهدته من مشاركة واسعة وغير مسبوقة من الطلبة والمدارس خلال جميع مراحل البطولة بإجمالي 4696 طالباً وطالبة بواقع 3036 طالباً و1660 طالبة، يمثلون 875 مدرسة من إمارات الدولة، ويعكس هذا النجاح الجهود المبذولة والحرص الكبير - في الوزارة والاتحاد وبالتعاون مع الشركاء - على دعم وتطوير الرياضة المدرسية بهدف اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها منذ المراحل العمرية المبكرة.
وأضاف: «تلعب بطولة الألعاب المدرسية دوراً رئيساً في صناعة الأبطال الرياضيين بما يعزز من فرص اللاعبين الإماراتيين في التميز على الساحة العالمية، وتحقيق الإنجازات على المستويات الأولمبية والقارية والدولية. كما تسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع، وتشجيع الأجيال الناشئة على تبني نمط حياة صحي ونشط، ولقد نجحت النسخة الحالية من البطولة في تحقيق الأهداف المنشودة على صعيديّ الكم والكيف، حيث شهدت المسابقات على مدار أشهر من المنافسات القوية تقديم مستويات متميزة وروح رياضية عالية في 12 رياضة مختلفة بين الطلبة والطالبات، وتأهل الفائزون إلى المرحلة النهائية التي انطلقت اليوم، حيث يتنافس أفضل الرياضيين الناشئين في الدولة لحصد المراكز الأولى والتتويج بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية».
جدير بالذكر أن البطولة تقام بتنظيم الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بالتعاون مع وزارة الرياضة، ووزارة التربية والتعليم، واللجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب عدد من الاتحادات الرياضية والهيئات التعليمية، في إطار التكامل بين القطاعات الرياضية والتعليمية لدعم المواهب الرياضية الناشئة وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 الساعية لزيادة عدد اللاعبين الإماراتيين المتأهلين لدورات الألعاب الأولمبية على تعاقبها وبسقف طموح يبلغ أكثر من 30 لاعباً ولاعبة بحلول أولمبياد 2032.

الألعاب المدرسية
دورة الألعاب المدرسية
دبي
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