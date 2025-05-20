مدرب تشيلسي يشكو من «ضيق الوقت»!

لندن (أ ب)

أبدى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي استياءه من ضيق الوقت وحصول فريقه على يومين فقط أقل من منافسه ريال بيتيس الإسباني قبل مباراة الفريقين في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

ويختتم بيتيس مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة فالنسيا يوم الجمعة المقبل، بينما يلعب تشيلسي ضد نوتنجهام فورست في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، يوم الأحد، وذلك قبل ثلاثة أيام من المباراة النهائية لدوري المؤتمر التي ستقام في بولندا.

وستكون مباراة تشيلسي ضد نوتنجهام حاسمة للفريقين في المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي اليوم: «لست راضياً بنسبة 100%، من غير المقبول أن يحصل فريق على راحة 48 ساعة إضافية أكثر من منافسه قبل نهائي بطولة أوروبية».

ولا يملك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أي نفوذ لتحديد مواعيد مباريات الدوريات المحلية. أما تشيلسي لا يمكنه تعديل موعد مباراته مع نوتنجهام لتقام يوم الجمعة، لأن لوائح رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تلزم بإقامة مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة في نفس التوقيت، ولكن ماريسكا طرح اقتراحاً مختلفاً، وقال بابتسامة: «من الممكن أن يلعب بيتيس مباراته في الدوري يوم الأحد مثلنا».

ومن المقرر أن يلعب توتنهام ضد مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء، علماً بأن الفريقين لعبا آخر مباراتين لهما في الدوري الإنجليزي مساء الجمعة.