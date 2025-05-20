الأربعاء 21 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب تشيلسي يشكو من «ضيق الوقت»!

مدرب تشيلسي يشكو من «ضيق الوقت»!
20 مايو 2025 18:42

لندن (أ ب)
أبدى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي استياءه من ضيق الوقت وحصول فريقه على يومين فقط أقل من منافسه ريال بيتيس الإسباني قبل مباراة الفريقين في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.
ويختتم بيتيس مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة فالنسيا يوم الجمعة المقبل، بينما يلعب تشيلسي ضد نوتنجهام فورست في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، يوم الأحد، وذلك قبل ثلاثة أيام من المباراة النهائية لدوري المؤتمر التي ستقام في بولندا.
وستكون مباراة تشيلسي ضد نوتنجهام حاسمة للفريقين في المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وقال ماريسكا في مؤتمر صحفي اليوم: «لست راضياً بنسبة 100%، من غير المقبول أن يحصل فريق على راحة 48 ساعة إضافية أكثر من منافسه قبل نهائي بطولة أوروبية».
ولا يملك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أي نفوذ لتحديد مواعيد مباريات الدوريات المحلية. أما تشيلسي لا يمكنه تعديل موعد مباراته مع نوتنجهام لتقام يوم الجمعة، لأن لوائح رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تلزم بإقامة مباريات الجولة الأخيرة من المسابقة في نفس التوقيت، ولكن ماريسكا طرح اقتراحاً مختلفاً، وقال بابتسامة: «من الممكن أن يلعب بيتيس مباراته في الدوري يوم الأحد مثلنا».
ومن المقرر أن يلعب توتنهام ضد مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي الأربعاء، علماً بأن الفريقين لعبا آخر مباراتين لهما في الدوري الإنجليزي مساء الجمعة.

أخبار ذات صلة
أرسنال يطيح نيوكاسل ويحسم «الوصافة» في «البريميرليج»
نوتنجهام يتشبث بأمل «أبطال أوروبا» بـ «ثنائية» أمام وستهام
تشيلسي
إنزو ماريسكا
ريال بيتيس
دوري المؤتمر الأوروبي
آخر الأخبار
تحديد سعر الطرح النهائي لمساكن دبي ريت بالحد الأعلى عند 1.10 درهم
اقتصاد
تحديد سعر الطرح النهائي لمساكن دبي ريت بالحد الأعلى عند 1.10 درهم
اليوم 13:35
«ميسي الشطرنج» يخطف الأضواء في «دولية الشارقة»
الرياضة
«ميسي الشطرنج» يخطف الأضواء في «دولية الشارقة»
اليوم 13:32
جوجل تكسر حاجز اللغة.. ترجمة صوتية فورية في "Google Meet"
التعليم والمعرفة
جوجل تكسر حاجز اللغة.. ترجمة صوتية فورية في "Google Meet"
اليوم 13:30
5 مباريات لمنتخب الناشئين في «آسيوية الجودو» غداً
الرياضة
5 مباريات لمنتخب الناشئين في «آسيوية الجودو» غداً
اليوم 13:15
ماذا قال ميلوش لجمهور الوصل بعد 719 يوماً و«ثلاثية تاريخية»؟
الرياضة
ماذا قال ميلوش لجمهور الوصل بعد 719 يوماً و«ثلاثية تاريخية»؟
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©