إجراءات أمن مشددة.. بيلباو تستعد لاستقبال 50 ألف مشجع إنجليزي

بيلباو (رويترز)

تستعد مدينة بيلباو لتدفق جماهيري من المتوقع أن يبلغ أكثر من 50 ألف مشجع إنجليزي عندما يواجه توتنهام هوتسبير، منافسه مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم «غداً الأربعاء».

وقامت السلطات الإسبانية بتأمين ملعب «سان ماميس» معقل أتلتيك بيلباو الواقع في وسط المدينة بسياج يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار وإجراءات أمنية مشددة.



وذكر مجلس مدينة بيلباو تعطل الخدمات البلدية في المدينة، بما في ذلك خدمات النقل والنظافة والأمن، بشكل كبير بسبب الخطط المكثفة الموضوعة لضمان سير الحدث بشكل منظم وآمن، وأدى ذلك إلى اضطرار السكان المحليين لتغيير روتين حياتهم المعتاد.

وسينتشر أكثر من 3000 شرطي في المدينة وسيحيطوا بثلاث مداخل أمنية حول الملعب، وسيقتصر الدخول على حاملي التذاكر والسكان المحليين فقط ابتداء من صباح الغد.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز مناطق للمشجعين بشاشات عملاقة وأنشطة ترفيهية وأكثر من 60 ألف لتر من المشروبات الكحولية خارج وسط المدينة لجذب المشجعين الذين لا يحملون تذاكر المباراة بعيداً عن المحيط الأمني.

وتم تخصيص ما يقرب من 15 ألف تذكرة لكل مشجع من مشجعي الفريقين، مع منح البقية لرعاة الاتحاد الأوروبي «اليويفا» أو المحايدين، إذ يتصارع الناديان على اللقب الذي سيؤهل أحدهما لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولتقليل مخاطر حدوث أي اشتباكات، سيتم إبقاء مشجعي الفريقين في منطقتين منفصلتين، على بعد 2.5 كيلومتر، قبل انطلاق المباراة.