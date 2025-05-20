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الرياضة

دوكوري يرحل عن إيفرتون

دوكوري يرحل عن إيفرتون
20 مايو 2025 19:36

لندن (رويترز)
قال عبد الله دوكوري لاعب وسط إيفرتون اليوم إنه سيرحل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما ينتهي عقده بنهاية الشهر المقبل.
وقال دوكوري (32 عاماً) في منشور عبر حسابه على إنستجرام: «مرحباً جماهير إيفرتون، أردت فقط أن أشارككم هذه الرسالة بأنني سأغادر النادي في نهاية الموسم، بعد خمس سنوات رائعة، انتهى وقتي في إيفرتون».
وكان من المتوقع أن يوقع دوكوري، الذي شارك في 165 مباراة مع إيفرتون منذ انضمامه من واتفورد مقابل 20 مليون جنيه إسترليني (26.71 مليون دولار) في 2020، على تمديد عقده لمدة عام واحد.
واستُبدل دوكوري خلال مباراة إيفرتون الأخيرة على ملعب جوديسون بارك يوم الأحد الماضي، وكان من الواضح أنه كان متأثراً أثناء مغادرته الملعب.
وأردف: «بذلت كل ما بوسعي للفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، سأفتقد هذا المكان، وأتمنى لهم كل التوفيق في الملعب الجديد.. إيفرتون سيكون دائماً جزءاً من حياتي الآن، سأظل مشجعاً له للأبد».

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