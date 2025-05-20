بمشاركة الإمارات.. مونديال «الكرة المصغرة» في أذربيجان غداً

باكو (وام)

تنطلق غداً الأربعاء منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة في نسختها الخامسة، على ملعب الجمباز الوطني في العاصمة الأذربيجانية باكو، بإقامة 8 مباريات في الجولة الأولى من الدور الأول للبطولة.

وتستضيف أذربيجان الحدث العالمي حتى الأول من يونيو المقبل، بمشاركة 32 منتخباً، من بينها منتخبنا الوطني، حيث تم توزيعها إلى 8 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تتنافس على بطاقتي الترشح للدور ثمن النهائي.

وأعلن الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم المصغرة، تصميم ميداليات المنتخبات الفائزة، بجودة عالية عليها شعار البطولة، وسيتم تقديمها في الحفل الختامي بالعاصمة باكو، بينما تقام مراسم احتفالية خاصة بالحدث العالمي غداً عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وتنطلق المباريات عند الساعة التاسعة والربع صباحاً بين منتخبي فرنسا وتشاد، ثم تقام بقية المباريات تباعاً بين، المجر وتركيا، وبلغاريا والبرتغال، وأوكرانيا وإنجلترا، وسلوفاكيا والهند، وأذربيجان والبحرين، ورومانيا وأوزبكستان، وموريتانيا وسلوفينيا، بينما يخوض منتخبنا الوطني مباراته الافتتاحية في المجموعة السابعة مع نظيره الجورجي بعد غدٍ الخميس.