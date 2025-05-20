الوصل يعبر بني ياس ويصعد إلى «الوصافة»

معتصم عبدالله (دبي)

ارتقى الوصل إلى وصافة دوري أدنوك للمحترفين، «مؤقتاً»، بفوزه على ضيفه بني ياس 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد زعبيل، ضمن الجولة 25 وقبل الأخيرة، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 46 نقطة، متقدماً على منافسه الوحدة بفارق نقطة، في انتظار مباراة الشارقة (الثالث برصيد 45 نقطة) أمام مضيفه خورفكان، المقررة مساء الخميس في ختام الجولة.

ويكتسي مركز وصافة الترتيب أهمية خاصة لفريقي الوصل والوحدة، في ظل التنافس على مقعد مؤهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل 2025-2026، بعدما ضمنت فرق شباب الأهلي «بطل الدوري»، والشارقة «بطل دوري أبطال آسيا 2»، المقعدين الأول والثاني.

سجل أهداف الوصل كل من جواو فيكتور (بالخطأ في مرماه) في الدقيقة 12، سياكا سيديبي في الدقيقة 52، وجواو بيدرو في الدقيقة 87، فيما أحرز آزار ماركوفيتش هدف بني ياس الوحيد في الدقيقة 60. وشهدت المباراة طرد حسن المحرمي مدافع «السماوي» بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 28، وسهيل النوبي في الدقيقة 95.

وأنهى «الإمبراطور» الشوط الأول متقدماً بهدف عكسي سجله مدافع بني ياس جواو فيكتور بالخطأ في مرماه بعد عرضية من علي صالح. وفي الشوط الثاني، أضاف سيديبي الهدف الثاني، مستفيداً من كرة مرتدة من الحارس فهد الظنحاني، قبل أن يقلص ماركوفيتش الفارق لبني ياس، ويختتم جواو بيدرو الثلاثية من تمريرة علي صالح.

والفوز هو الـ14 للوصل في 28 مواجهة أمام بني ياس في «دوري المحترفين»، مقابل 7 خسائر و7 تعادلات.