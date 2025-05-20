«الشراع والتجديف» يدرس استضافة كأس آسيا 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف الحديث، في اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بالنتائج التي حققتها المنتخبات الوطنية لرياضة الشراع في النصف الأول لعام 2025.

وأثنى مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، على الحصاد الوافر لوفد الشراع الذي ضم 15 متسابقاً ومتسابقة، الذي حققه المنتخب في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة، والتي اختتمت مؤخراً في العاصمة العُمانية مسقط، وتصدره لمنافسات الشراع بجدارة محرزاً 11 ميدالية ملونة، منها 6 ذهبيات، و4 فضيات وبرونزيتان، ليحل في المركز الثاني على لائحة الترتيب العام بختام الدورة. ورحب اجتماع مجلس الشراع والتجديف الحديث بمقترح استضافة وتنظيم بطولة كأس آسيا للشراع الحديث 2025، ووجّه الأمانة العامة بإخضاع المشروع للمزيد من الدراسة والتشاور لتأكيد الاستضافة من عدمه، كما ناقش البرنامج الزمني للفعاليات في عام 2025 وبرنامج المعسكرات التدريبية والمشاركة الخارجية المقبلة.

حضر الاجتماع الذي انعقد بتقنية الاتصال المباشر إلى جانب رئيس مجلس الإدارة، كل من الدكتورة نوال خليفة أحمد الحوسني، نائب الرئيس، ومحمد عبدالله محمد العبيدلي، الأمين العام، والأعضاء: محمد عبدالله حارب الفلاحي، ومحمد عبيد بن ماجد العليلي، وسيف راشد خليفة المهيري، وخالد محمد سلطان العويس الشامسي.