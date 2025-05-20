ماجواير: الدعم الهائل من جماهير يونايتد «مفاجأة»

بيلباو (د ب أ)

أكد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد أن زملائه فوجئوا بالدعم الهائل من جماهير الفريق رغم الموسم المخيب للآمال، الذي يحاول يونايتد إنهائه بالتتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويلتقي مانشستر يونايتد ضد توتنهام في نهائي إنجليزي خالص في بيلباو، غداً الأربعاء، يجمع بين صاحبي المركزين 16 و17 في بطولة الدوري، وهو يأمل في إنقاذ موسم بتحقيق لقب سيؤهله لدوري أبطال أوروبا.

والخسارة في ملعب سان ماميس غداً، ستحرم مانشستر يونايتد من المشاركة في البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015، لتزداد آثار أسوأ موسم له في الدوري منذ هبوطه في موسم 1973-1974.

وقال ماجواير: «لقد قدمت الجماهير أداء رائعاً هذا الموسم لدرجة فاجئت اللاعبين».



وأضاف المدافع الإنجليزي: «لقد خذلنا الجماهير كثيرا هذا الموسم، وقدمنا لهم لحظات سعيدة استثنائية في الدوري الأوروبي والفوز بالديربي على ملعب الاتحاد وغيرها، لكن أداء جماهيرنا كان مفاجأة».

وتابع: «إنهم أعظم جمهور في العالم، لقد أثبتوا ذلك في 2025، وكان اللعب وسط جماهيرنا أمراً رائعاً، رغم أننا لم نكن في أفضل حالاتنا».

وأدت العيوب الفنية لمانشستر يونايتد هذا الموسم في خسارته بمبارياته الثلاث أمام توتنهام المتعثر أيضاً.

واختتم هاري ماجواير: «ندرك أنها مباراة مهمة للجميع سواء للجماهير بعد موسم مخيب أو لإدارة النادي، ولكن الفريق يستعد لها مثل أي مباراة أخرى كما فعلنا في مباراتنا أمام بيلباو بقبل النهائي، فنحن نتدرب يومياً، وسنبذل أقصى جهد لنا في المباراة».

ويتطلع ماجواير للمشاركة في أول مباراة نهائية بقميص مانشستر يونايتد منذ انضمامه للنادي في عام 2019 قادماً من ليستر سيتي.