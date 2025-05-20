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الرياضة

الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم

الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
20 مايو 2025 21:31

الدار البيضاء (د ب أ)
أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي اليوم رسمياً، إنهاء عقد مدربه الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، بالتراضي وبشكل فوري.
ووجه الوداد الشكر للمدرب وجهازه المعاون على تفانيهم في عملهم خلال موسم صعب مليء بالتحديات.
وأكد الوداد أن موكوينا أظهر التزاماً كبيراً واحترافية عالية طيلة فترة إشرافه على الفريق.
من جانبه، أعرب موكوينا عن امتنانه لرئيس النادي هشام آيت منا، وأشاد بالدعم الذي تلقاه من اللاعبين والجماهير الوفية، واصفاً جمهور الوداد بـ«العالمي»، لما أظهره من دعم منقطع النظير.
وقال موكوينا في البيان ذاته: «بينما أودع الوداد، أحمل معي أجمل الذكريات من هذا النادي العظيم الذي سيبقى دائماً في قلبي، أتمنى للفريق والجماهير كل النجاح في الموسم الجديد وفي كأس العالم للأندية، واصلوا صناعة التاريخ، أنتم أهل له».
وذكرت تقارير إعلامية متعددة أن الوداد سيعلن في غضون ساعات عن تعيين محمد أمين بنهاشم في منصب المدير الفني خلفاً لموكوينا، بعقد يمتد لموسمين وسيقود الفريق في مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأميركية الشهر المقبل.

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