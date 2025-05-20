«شارع باسمه».. مانشستر سيتي يكرم دي بروين

لندن (أ ف ب)

قام مانشستر سيتي الإنجليزي بتكريم صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين، من خلال الكشف عن فسيفساء، وتخصيص طريق مؤدي إلى أكاديمية النادي باسمه.

ويستعد دي بروين لظهوره الأخير مع مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد خلال مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الثلاثاء ضد بورنموث قبل أن يرحل عن النادي بنهاية عقده في يونيو.

تظهر الفسيفساء، التي تم وضعها في ملعب تدريب في أكاديمية مانشستر سيتي لكرة القدم، دي بروين، وهو يحتفل بأحد أهدافه وكشف عنها رئيس النادي خلدون المبارك الثلاثاء، بحضور اللاعب.

رسم الفسيفيساء الفنان المحلي في مانشستر ومشجع مانشستر سيتي، مارك كينيدي، في إطار سلسلة من التكريمات لعظماء مانشستر سيتي، وبينهم العاجي يايا توريه وجو هارت والإسباني دافيد سيلفا والبلجيكي فنسنت كومباني والأرجنتيني سيرخيو أجويرو والبرازيلي فرناندينيو والألماني إلكاي جوندوجان.

تم تغيير اسم الطريق الذي يربط الأكاديمية بمركز الفريق الأول ليحمل اسم كيفن دي بروين كريسنت.

سجل الدولي البلجيكي دي بروين 108 أهداف في 420 مباراة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه إليه من نادي فولفسبورج الألماني عام 2015، وعلى مدى 10 سنوات في سنوات سيتي، بات دي بروين اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً أنجح لاعب في مانشستر سيتي، حيث فاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس إنجلترا مرتين، وكأس الرابطة خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا، والكأس السوبر الأوروبية، وكأس العالم للأندية.