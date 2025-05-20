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الرياضة

شباب الأهلي يحتفل بـ «السجل المثالي» في «استاد راشد»

شباب الأهلي يحتفل بـ «السجل المثالي» في «استاد راشد»
20 مايو 2025 23:00

مراد المصري (أبوظبي)
واصل شباب الأهلي احتفالاته، بعد الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وذلك بعدما أكمل الموسم بسجل مثالي على ملعبه بتحقيق الفوز للمرة 11 مقابل تعادلين في 13 مباراة خاضها على استاد راشد بدبي، وذلك عقب الفوز على دبا الحصن 3-2، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 60 نقطة بالمركز الأول، فيما بقي دبا الحصن برصيد 16 نقطة في المركز الثالث عشر.
وسجل لشباب الأهلي بوجدان في الدقيقة 5، وداميان جارسيا في الدقيقة 52، وسلطان عادل في الدقيقة 71، وسجل لدبا الحصن هيثم جويني في الدقيقة 32، وبيير كوندي في الدقيقة 65.
وبرز عبدالله حسن حارس مرمى دبا الحصن، بالتصدي لركلتي جزاء من سردار أزمون في الدقيقة 13، وماتياس ليما في الدقيقة 38.
افتتح «الفرسان» التسجيل مبكراً بكرة رأسية من بوجدان الذي تابع ركلة ركنية في الدقيقة الخامسة.
ويعتبر شباب الأهلي أكثر فريق سجل من ضربات ركنية هذا الموسم برصيد 14 هدفاً، وأكثر من سجل من كرات رأسية بالتساوي مع العين برصيد 13 هدفاً.
وأهدر شباب الأهلي فرصة مضاعفة النتيجة، بعدما تصدى عبدالله حسن لضربة جزاء نفذها سردار أزمون في الدقيقة 13.
وأدرك دبا الحصن التعادل بهجمة مرتدة سريعة أكملها هيثم جويني بنجاح بعدما واجه الحارس ركان وليد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32.
وعاد الحارس عبدالله حسن ليتألق بمساندة القائم الأيسر بالتصدي لضربة جزاء نفذها ماتياس ليما في الدقيقة 38.
وفي الشوط الثاني، سجل داميان جارسيا هدفاً لشباب الأهلي من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52.
أثمرت محاولات دبا الحصن عن إدراك التعادل مجدداً، بعدما تابع بيير كوندي تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء وأسكنها بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 65.
ورد «الفرسان» بتسجيل الهدف الثالث من البديل سلطان عادل في الدقيقة 71.

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