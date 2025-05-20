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الرياضة

البطائح يهزم العروبة بـ«ريمونتادا الشوط الثاني»

البطائح يهزم العروبة بـ«ريمونتادا الشوط الثاني»
20 مايو 2025 23:02

فيصل النقبي (الفجيرة)

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البطائح لا يعرف الخسارة في الجولة 25 بالمحترفين

انتصر البطائح على مضيفه العروبة 3-1 بعد «ريمونتادا» مثيرة خلال الشوط الثاني، في اللقاء الذي أقيم على استاد دبا ضمن مباريات الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع الضيوف رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما ظل أصحاب الأرض عند نقاطهم العشر في المركز الأخير.
وتقدم العروبة بهدف نظيف خلال الشوط الأول عن طريق سينيسا جولاسيك في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة، وخلال الشوط الثاني، نجح البطائح في قلب النتيجة لصالحهم بثلاثة أهداف، فجاء الأول عن طريق رافائيل بيريرا في الدقيقة 50، ثم نجح المهاجم ألفارو أوليفيرا في التقدم للضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 75، وسجل الأوزبكي عزيز جانيف الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 84.

نادي العروبة
البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
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