120 لاعبة في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للريشة الطائرة

أبوظبي (وام)

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية عن تنظيم، بطولتها للريشة الطائرة - للسيدات، يوم 25 مايو الجاري في مقر الأكاديمية بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 120 لاعبة من مختلف أنحاء الدولة.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات. وتهدف البطولة إلى تعزيز حضور السيدات في الرياضات الفردية، ودعم مسيرة الرياضة النسائية في الدولة عبر توفير منصة تنافسية تجمع المواطنات والمقيمات في فئة السن المفتوح (15 سنة فما فوق).وتُقام البطولة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي لألعاب المضرب، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة.