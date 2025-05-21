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الرياضة

الشارقة يتصدر «المجمعة الأولى» لنهائي دوري اليد

الشارقة يتصدر «المجمعة الأولى» لنهائي دوري اليد
21 مايو 2025 09:07

الشارقة (وام)

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تصدر فريق نادي الشارقة ترتيب الدورة المجمعة الأولى من الدور النهائي لدوري الإمارات لكرة اليد للرجال، التي اختُتمت منافساتها أمس على صالة نادي الشارقة الرياضي، بمشاركة 4 فرق هي: الشارقة، وشباب الأهلي، والنصر، ومليحة.وشهدت الجولة الختامية فوز الشارقة على مليحة بنتيجة 29-17، فيما تفوق شباب الأهلي على النصر بنتيجة 31-17. وأسفرت نتائج الدورة عن تساوي 3 فرق في رصيد النقاط، حيث جمع كل من الشارقة وشباب الأهلي ومليحة 4 نقاط، إلا أن فارق الأهداف رجّح كفة الشارقة ليتصدر الترتيب. وبحسب لوائح المسابقة، يُمنح الفريق المتصدر 3 نقاط، وصاحب المركز الثاني نقطتين، والثالث نقطة واحدة، بينما لا يحصل الفريق صاحب المركز الرابع على أي نقاط. وبذلك، حصل الشارقة على 3 نقاط، تلاه شباب الأهلي بنقطتين، ثم مليحة بنقطة واحدة، فيما جاء النصر رابعاً بدون رصيد. ومن المقرر أن تُقام الدورة المجمعة الثانية والأخيرة يوم 23 مايو الجاري على صالة شباب الأهلي في دبي، والتي ستُحدد من خلالها هوية بطل الدوري لهذا الموسم.

دوري كرة اليد
الشارقة
شباب الأهلي
النصر
مليحة
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