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الرياضة

جيلجيوس يقود ثاندر للفوز على تمبرولفز في «افتتاحية النهائي الغربي»

جيلجيوس يقود ثاندر للفوز على تمبرولفز في «افتتاحية النهائي الغربي»
21 مايو 2025 09:53

واشنطن (أ ب)

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سجل شاي جيلجيوس ألكسندر 31 نقطة، من بينها 21 نقطة في الشوط الثاني، ليقود فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على مينيسوتا تمبرولفز 114 / 88 في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين ضمن نهائي المجموعة الغربية بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ونفذ جيلجيوس ألكسندر 9 تمريرات حاسمة. وسجل جوليوس رندل 28 نقطة لفريق مينيسوتا، منها ثماني نقاط فقط في الشوط الثاني. وأضاف أنتوني إدواردز 18 نقطة فقط. وكان أوكلاهوما سيتي ثاندر أقصى فريق دنفر ناجيتس قبل يومين فقط بعدما خاض سبع مباريات في الدور قبل النهائي، في المقابل لم يلعب فريق مينيسوتا منذ يوم 14 مايو الجاري. وتقام المباراة الثانية غداً الخميس في أوكلاهوما.

دوري السلة الأميركي
أوكلاهوما سيتي ثاندر
مينيسوتا تمبروولفز
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