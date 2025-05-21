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الرياضة

أموريم لا يخشى الضغوط ويحلم بلقب بناء المستقبل

أموريم لا يخشى الضغوط ويحلم بلقب بناء المستقبل
21 مايو 2025 10:20

بلباو(د ب أ)

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«المجد الأوروبي» يمنح «قبلة الحياة» لبقاء بوستيكوجلو مع توتنهام

يشعر روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالارتياح لعدم مواجهة نفس الضغوط التي يعيشها نظيره أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام قبل مباراة الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم. ويخوض الفريقان مواجهة حاسمة وملتهبة على ملعب سان ماميس، حيث سينقذ الفريق الفائز موسمه بتحقيق لقب قاري، والتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وقال أموريم: «في أندية كبيرة مثل توتنهام ومانشستر يونايتد، يواجه بعض المدربين شبح الإقالة لمجرد الخسارة في مباراة، وهو أمر صعب تفسيره». وأضاف المدرب البرتغالي: «الجماهير تلمس ما نحاول فعله، وأنني أفكر أحياناً في النادي أكثر من نفسي». وتابع: «الناس تدرك، وخاصة إدارة النادي، أن الفريق يعاني العديد من المشاكل الصعبة، ولا أجد كلمات لتفسير إعجاب الجماهير بي في مثل هذه الفترة الصعبة». وقال: «سأحاول إثبات جدارتي للجماهير ولمسؤولي النادي». واستدرك: «لا أقلق أبداً من الإقالة، لأنها جزء من عمل أي مدرب، ويبقى الأهم من ذلك أنني أعرف جيداً المهام المطلوبة مني، وشرحتها مسبقاً». واكتفى مانشستر يونايتد بستة انتصارات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ تولي أموريم المسؤولية خلفاً للهولندي إيريك تين هاج في نوفمبر الماضي، لكن المدرب البرتغالي حافظ على سجل الفريق خالياً من الهزائم في مشواره بالدوري الأوروبي. وبشأن فرص الفوز باللقب الأوروبي في إسبانيا، قال أموريم: «لقب الدوري الأوروبي لن يغير موسمنا، فالكل يعرف ذلك سواء من اللاعبين أو الجماهير». وأتم تصريحاته: «لكن التتويج باللقب الأوروبي، بإمكانه أن يساعدنا على بناء مستقبلنا».

روبن أموريم
مانشستر يونايتد
توتنهام
الدوري الأوروبي
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