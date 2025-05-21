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الرياضة

جماهير يوفنتوس تنتظر المدرب ديل بييرو بعد حصوله على «رخصة يويفا»

جماهير يوفنتوس تنتظر المدرب ديل بييرو بعد حصوله على «رخصة يويفا»
21 مايو 2025 10:38

روما (رويترز)

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عزز مهاجم منتخب إيطاليا السابق الفائز بكأس العالم أليساندرو ديل بييرو آمال مشجعي يوفنتوس في تدريب النادي مستقبلاً، بعدما قال أمس إنه حصل على رخصة تدريب من الاتحاد الأوروبي (اليويفا).وأكمل ديل بييرو، الذي قضى 19 موسماً في يوفنتوس، وفاز بستة ألقاب في الدوري الإيطالي، إضافة لدوري أبطال أوروبا، الدورة التدريبية التي عقدها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في فلورانسا. وقال ديل بييرو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «اعتباراً من اليوم، يمكنكم مناداتي السيد». «شكراً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم وجميع المدربين الذين رافقوني في هذه الدورة. أنا ممتن لجميع الأشخاص الذين تعاونوا معي، وشاركوني هذه الرحلة التدريبية المهمة». ولا يزال ديل بييرو بطلاً في النادي الذي تركه في 2012. وقوبل إعلان النجم السابق (50 عاماً) بالكثير من التعليقات من مشجعي يوفنتوس الذين يتطلعون إلى عودة مثلهم الأعلى إلى بيته. وحين غادر ديل بييرو يوفنتوس، أراد النادي أن يحجب قميصه رقم 10 حتى لا يرتديه أي لاعب آخر، لكن دي بييرو رفض هذا الأمر قائلاً: إنه يريد أن يحلم الأطفال بارتدائه يوماً ما. ولم يفز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي منذ أن انتهت سلسلة ألقابه التسعة المتتالية في 2020، وفي وقت سابق من هذا الموسم أقال النادي المدرب تياجو موتا، واستبدله بلاعب سابق آخر هو إيجور تيودور.

ديل بييرو
يوفنتوس
تياجو موتا
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