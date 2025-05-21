البطائح لا يعرف الخسارة في الجولة 25 بالمحترفين

علي معالي (أبوظبي)

حقق فريق البطائح الفوز الثالث له في الجولة 25 في مشواره بالمحترفين والذي انطلق موسم 2022-2023، ولكن الاختلاف هذا الموسم أنه جاء الانتصار بثلاثية، بينما نجح خلال الموسمين الماضيين، في الفوز بنفس الجولة على فريقين كبيرين هما النصر والعين بنتيجة واحدة 2-0. البطائح حقق هذا الموسم الفوز على العروبة 3-1، ليحتل المركز الحادي عشر في الترتيب برصيد 27 نقطة، ويستمر في دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرابع على التوالي، وكان «الراقي» قد صعد للمحترفين موسم 2022-2023، وعانى كثيراً في الموسم الأول، لدرجة أنه ظل مهدداً بالهبوط لدوري الدرجة الأولى حتى اللحظات الأخيرة من الموسم، حتى أنقذه تعادل فريق الظفرة مع دبا 1-1 في الجولة الأخيرة، وهو التعادل الذي منح «الراقي» فرصة البقاء بالمحترفين لموسم جديد، وفي الجولة 25 من موسمه الأول، كان البطائح قد حقق الفوز على النصر بثنائية نظيفة. وفي 2023-2024 وهو الموسم الثاني للفريق بالمحترفين، كانت حالة الفريق الفنية أفضل بكثير، حيث وصل مع نهاية الجولة 25 إلى 34 نقطة، وفي هذه الجولة حقق المفاجأة وتفوق على العين بثنائية أيضاً، لينهي الموسم في المركز السابع برصيد 37 نقطة بعد أداء استثنائي.وعانى «الراقي» هذا الموسم في بعض المحطات حتى تولى فرهاد مجيدي مسؤولية التدريب في الجولة الـ12، لينجح في قيادة الفريق إلى بر الأمان والبقاء مع الكبار.