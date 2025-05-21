5 مباريات لمنتخب الناشئين في «آسيوية الجودو» غداً

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني لناشئ الجودو، غداً، 5 مباريات في افتتاح منافسات بطولة كأس آسيا للمراحل العمرية للجودو، التي تستضيفها طشقند عاصمة أوزبكستان، والتي انطلقت أمس، وتستمر حتى الـ 25 من مايو الحالي، بمشاركة 838 لاعباً ولاعبة من 18 دولة آسيوية. وتأتي الجولة الافتتاحية على ضوء قرعة البطولة التي جرت عصر أمس بمقر الاتحاد عبر تقنية الفيديو، فيما تقام منافسات البطولة، اعتباراً من صباح الغد بقاعة قصر (ألبوميش الجليدي) في طشقند.وكان منتخبنا قد أجري تدريبات خفيفة فور وصول بعثته إلى طشقند برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد والمدرب جعفر النخلي، بجانب 6 لاعبين، سيكون ظهور 5 لاعبين منهم اليوم في افتتاح منافسات الدور التمهيدي للناشئين، حيث يلعب لاعبنا حميد عبدالله الرئيسي في منافسات وزن تحت 50 كجم، ويخوض بطي أحمد الهاشمي منافسات وزن تحت 55 كجم، بينما يلعب اللاعب انس خميس اليماحي في منافسات تحت 60 كجم، ويظهر صقر بدر العتيبي، ومحمد سالم الظاهري في منافسات وزن تحت 66 كجم، فيما يخوض اللاعب حميد سعيد الشامسي منافسات فئة الشباب تحت 60 كجم يوم الجمعة، في ختام منافسات منتخبنا بالبطولة.