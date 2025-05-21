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الرياضة

الوقت بدل الضائع يتجاوز الـ10 دقائق.. زمن اللعب الفعلي في «دورينا» 49 دقيقة

الوقت بدل الضائع يتجاوز الـ10 دقائق.. زمن اللعب الفعلي في «دورينا» 49 دقيقة
21 مايو 2025 14:15



مراد المصري (أبوظبي)

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بلغ معدل وقت اللعب الفعلي في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم 49 دقيقة و29 ثانية، ليحتل المركز الـ58 من بين 65 من أبرز الدوريات حول العالم شملتهم الإحصائية، في مؤشر يدل على ضرورة التقليل من التوقفات خلال مجريات المباريات. وتصدر الدوري الهولندي قائمة الدوريات الأوروبية في هذه الإحصائية بإجمالي 56:42 دقيقة، يليه الدوري الفرنسي 56:40 دقيقة، ثم الدوري الألماني 55:05 دقيقة، فالدوري البلجيكي 54:44 دقيقة، وجاء الدوري الإنجليزي خامساً بزمن بلغ 54:36 دقيقة، ثم الدوري الإيطالي 53:36 دقيقة، فالدوري الإسباني 53:24 دقيقة. ورغم أن دورينا لم يتجاوز حاجز 50 دقيقة، فإنه وُجد في المرتبة التاسعة في أعلى معدل الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، الذي يتم احتسابه في المباراة الواحدة، بواقع 10:24 دقيقة، وهي الإحصائية التي تصدرها الدوري السعودي بـ14:32 دقيقة، يليه الدوري الصيني 13:17 دقيقة، والدوري القطري 12:49 دقيقة، ثم الدوري المكسيكي 12:13 دقيقة، فالدوري التشيلي 11:07 دقيقة، وجاء الدوري البرازيلي سادساً بزمن بلغ 11 دقيقة، يليه الدوري الإكوادوري 10:28 دقيقة، فالدوري التركي 10:27 دقيقة. أما على صعيد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فاحتل الدوري الإنجليزي الصدارة بمعدل 9:46 دقيقة، ثم الدوري الفرنسي 9:25 دقيقة، والدوري الإسباني 9:06 دقيقة، والدوري الألماني 7:53 دقيقة، والدوري الإيطالي 7:12 دقيقة.

دوري أدنوك للمحترفين
الدوري الإنجليزي
الدوري السعودي
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