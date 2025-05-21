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الرياضة

ماذا قال ميلوش لجمهور الوصل بعد 719 يوماً و«ثلاثية تاريخية»؟

ماذا قال ميلوش لجمهور الوصل بعد 719 يوماً و«ثلاثية تاريخية»؟
21 مايو 2025 13:14

 

معتصم عبدالله (أبوظبي) 

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يتأهب الصربي ميلوش ميلويفيتش، مدرب الوصل، لوداع جماهير «الإمبراطور» في مباراة الفريق الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين، أمام مضيفه الشارقة، مساء الأحد المقبل، على ملعب الأخير في «الإمارة الباسمة»، ضمن الجولة 26 والأخيرة.
وستكون بطاقة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل 2025-2026 آخر أهداف المدرب الصربي في مشواره مع الوصل، الذي امتد على مدار 719 يوماً منذ إعلان النادي التعاقد معه في يونيو 2023، خلفاً للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، وصولاً إلى مباراته الأخيرة أمام الشارقة.
وأعلن أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، إنهاء عقد المدرب ميلوش بالتراضي بين الطرفين، عقب الفوز أمام ضيفه بني ياس 3-1 في الجولة 25، وهو الانتصار الذي رفع رصيد «الإمبراطور» إلى 46 نقطة، صاعداً إلى وصافة الترتيب «مؤقتاً»، ليعزز حظوظه في نيل بطاقة التأهل القارية في ظل تفوقه على منافسه المباشر الوحدة بفارق نقطة.
ويطوي ميلوش (42 عاماً)، في مباراة الأحد المقبل، رحلة ناجحة مع «الإمبراطور» استمرت لموسمين، أعاد خلالها الفريق إلى منصات التتويج المحلية، بتحقيق ثلاثية تاريخية تمثلت في دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة موسم 2023-2024، ودرع السوبر الإماراتي القطري في الموسم الحالي على حساب السد القطري 1-0، إضافة إلى حصده جائزة القائد التي تمنحها رابطة المحترفين لأفضل مدرب عن الموسم الماضي 2023-2024.
وقاد ميلوش الوصل في 80 مباراة رسمية، موزعة على: 51 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، 10 في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، 7 في كأس رئيس الدولة، 10 في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومباراتين في بطولات السوبر (سوبر إعمار ودرع السوبر الإماراتي القطري)،  وحقق خلالها الفريق 49 انتصاراً، مقابل 17 تعادلاً (منها مواجهة سوبر إعمار التي خسرها بركلات الترجيح)، و14 خسارة فقط. وتُعد مباراة الشارقة المقبلة رقم 81 والأخيرة في سجله مع الوصل.
وقال ميلوش في تصريحات وداعية:  «التجربة كانت رائعة، لم أشعر يوماً بهذا القدر من الترحيب، ربما باستثناء نادٍ واحد لفترة قصيرة. ما يحدث الآن مجرد نهاية طبيعية، العلاقات أحياناً تنتهي لاختلاف في الرؤية، أعتقد أننا قدمنا شيئاً جيداً، وآمل أن يواصل النادي التقدم في الاتجاه الصحيح».
وعن علاقته بالجماهير قال:  «علاقتي مع جماهير الوصل كانت مذهلة، وتأثرهم لمسني في أعماق أعماقي. عليهم أن يواصلوا دعم النادي والمدرب القادم. في النهاية، دعم الجماهير للاعبين هو الأهم، لأنه يمنحهم شعوراً وكأنهم يملكون لاعباً إضافياً».
وحول مستقبله، أوضح ميلوش:  «النادي سمح لي بالتفاوض مع أندية أخرى، لكنني لم أشعر بالراحة للدخول في محادثات جدية. لا توجد عروض حالياً، وتركيزي منصب على المباراة الأخيرة أمام الشارقة. بعدها سأعود إلى بلدي صربيا. هناك فرصة 50% للبقاء في الإمارات، لكن الأهم بالنسبة لي هو مشروع النجاح، لأن هذا ما يحمّسني».

فريق الوصل
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
الإمبراطور
ميلوش ميلوييفيتش
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