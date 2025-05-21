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الرياضة

«شباب الوصل» بطل كأس السلة

«شباب الوصل» بطل كأس السلة
21 مايو 2025 14:30

 
علي معالي (أبوظبي)
توّج فريق الوصل بكأس الشباب لكرة السلة، عقب فوزه على فريق الشارقة 81-68، بصالة نادي النصر في دبي، جاءت المباراة قوية بين الفريقين، تقدّم الملك الشرقاوي في الربعين الأول والرابع بنتيجة 19-18 و23-21، في حين كان الربع الثاني حاسماً ودليلاً على تألق فهود زعبيل، من خلال الفوز بفارق كبير 26-10، وهو ما جعل الوصل متقدماً طوال المباراة، وانتهى الربع الثالث بالتعادل 16-16.
ونجح المدرب أحمد طلعت في أن يقود فريقه بنجاح إلى لقب متميز بعد أداء جيد هذا الموسم، معتمداً على مجموعة من المواهب الصغيرة، التي ينتظرها مستقبل واعد مع اللعبة ومنهم: سالم خليفة، علي أحمد مبارك، سيف حامد محمد، محمد طلال محمد، حسن فاضل عباس، عيسى أحمد مبارك، طارق محمد زياد، عمر تاني يوسف.
قام بتتويج الفريقين منصور الهاشمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، الأمين العام المساعد، والمراقب الدولي محمد الشمري، وراشد عبدالله مدير المنتخبات، بحضور الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد.

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