القيمة السوقية.. «البريميرليج» يتصدر و«التشامبيونشيب» يتفوق على «السعودي»

معتز الشامي (أبوظبي)

ظهرت القيم السوقية لموقع «ترانسفير ماركت» لأول مرة في أكتوبر 2004، لتحتفل بالذكرى العشرين في العام الماضي. وساهمت القيم السوقية في طفرة حقيقية حيث برزت دائماً أعلى اللاعبين في القيمة السوقية والتي يحتلها حالياً إيرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور بقيمة 200 مليون يورو، ولكن من المرجح أن يتغير هذا الوضع مع التحديثات التي ستصل لاحقاً هذا الشهر.وهناك 17 لاعباً تقدّر قيمتهم حالياً بـ100 مليون يورو أو أكثر، ويفخر مانشستر سيتي بتشكيلته الأكثر قيمة في العالم بقيمة 1.31 مليار يورو. ويُعد الدوري الإنجليزي الممتاز الأغلى قيمة في العالم، حيث تبلغ قيمته 11.86 مليار يورو، ويبلغ متوسط القيمة السوقية للاعبيه الـ539 نحو 21.99 مليون يورو لكل لاعب، بينما يُعد هالاند هو اللاعب الأغلى في الدوري الإنجليزي الممتاز، يليه جناح أرسنال بوكايو ساكا بقيمة 150 مليون يورو، مع 8 لاعبين آخرين تصل قيمتهم حالياً إلى 100 مليون يورو أو أكثر، ويكاد متوسط القيمة السوقية للاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أن يكون ضعف متوسط قيمة ثاني الدوري الإسباني، ويبلغ متوسط سوق اللاعبين في الدوري الإسباني الممتاز 11.07 مليون يورو لكل لاعب بإجمالي 480 لاعباً بقيمة 5.32 مليار يورو. ويتفوق الدوري الألماني (9.19 مليون يورو للاعب بإجمالي 499 لاعباً) على الدوري الإيطالي (9.03 مليون يورو للاعب بإجمالي 569 لاعباً) في المركز الثالث، بينما يحتل الدوري الفرنسي (7.85 مليون يورو للاعب) أخر المراكز الخمسة الأولى، ويُعد الدوري البرازيلي (2.71 مليون يورو للاعب بإجمالي 658 لاعباً) أول دوري غير أوروبي يظهر في القائمة، حيث احتل الدوري البرازيلي المركز الثامن، أما دوري البطولة الإنجليزية «التشامبيونشيب» أو الدرجة الثانية، فيحل في المركز التاسع بـ2.61 مليون يورو للاعب بإجمالي 678 لاعباً، فهو الدوري الوحيد من الدرجة الثانية في القائمة، متقدماً على دوريات عريقة منها الدوري الروسي، الذي حلّ بالترتيب العاشر بـ2.3 مليون يورو متوسط قيمة اللاعب وبإجمالي 401 لاعب، والدوري البلجيكي الـ11، بقيمة 2.29 مليون يورو للاعب بإجمالي 451 لاعباً، والدوري السعودي للمحترفين (المركز الثاني عشر بـ2.11 مليون يورو للاعب بإجمالي 486 لاعباً) والدوري الأميركي لكرة القدم (المركز الخامس عشر بـ1.55 مليون يورو للاعب).