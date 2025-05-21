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الرياضة

«دبي للسلة» يتأهل إلى نصف نهائي «دوري ABA»

«دبي للسلة» يتأهل إلى نصف نهائي «دوري ABA»
21 مايو 2025 15:00

 
دبي (وام)
تأهل فريق دبي لكرة السلة، إلى الدور نصف النهائي من دوري (ABA) للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على فريق سيدفيتا أولمبيا السلوفيني بنتيجة 85-76 في المباراة الثالثة والحاسمة من سلسلة ربع النهائي، التي أُقيمت في صالة كوكا كولا أرينا بدبي.
ويواجه الفريق، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، فريق بارتيزان الصربي، أحد أعرق أندية القارة الأوروبية، حيث تُقام المباراة الأولى في بلجراد الاثنين المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في دبي يوم الخميس 29 مايو.
وكان نادي دبي قد افتتح سلسلة ربع النهائي بفوز مثير على أرضه بنتيجة 86-85، قبل أن يخسر لقاء الإياب في سلوفينيا 89-94، ليتعادل الفريقان في عدد الانتصارات، ويحتكما إلى مباراة فاصلة، حسمها فريق دبي لمصلحته أمس.
وظهر نادي دبي بأداء قوي منذ انطلاقة اللقاء، ونجح في فرض إيقاعه على مجريات اللعب، محققاً أفضلية هجومية واضحة، حيث سجل بنسبة نجاح 48.2% مقابل 40% لمنافسه، مستفيداً من سرعة التمرير ودقة التصويبات واستغلال الثغرات في الدفاع السلوفيني، وأشاد المدرب يوريكا جوليماتس بأداء اللاعبين، مؤكداً أن الجاهزية الذهنية واللياقة العالية على أرض الملعب كانتا من أبرز عوامل الفوز.

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