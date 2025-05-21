«ميسي الشطرنج» يخطف الأضواء في «دولية الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)

تشهد النسخة الثامنة من بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مشاركة الطفل المعجزة الأرجنتيني أورو فوستينو، والملقّب بـ «ميسي الشطرنج»، البالغ من العمر 12 عاماً، ويُعد أصغر لاعب في التاريخ يتجاوز حاجز التصنيف الدولي 2300 نقطة، متفوقاً على الرقم القياسي السابق الذي سجله الأوزبكي جواهر سينداروف بفارق سبعة أشهر.

ويسعى «ميسي الشطرنج» لمواصلة نتائجه المبهرة في البطولة، حيث لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، وحقق فوزاً وتعادلاً في ثلاث مباريات.

وأعرب فوستينو عن سعادته بالمشاركة للمرة الأولى في بطولة الشارقة، مؤكداً تطلعه لتحقيق إنجاز جديد والتتويج بلقب دولي. وأشار إلى أن لقبه المستوحى من نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، يشكل حافزاً كبيراً له، قائلاً: «يسعدني عندما يربطني الجمهور باسم ميسي، وأعتبره أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين، لكن لا أستطيع متابعة المباريات بسبب التزاماتي الدراسية والتدريبات المتواصلة».

وأوضح أنه سيغادر إلى إيطاليا في الأول من يونيو المقبل، لخوض مباراة ودية مع الأسطورة الهندي فيسواناثان أناند، أصغر من نال لقب أستاذ دولي في الشطرنج، وذلك على هامش معرض «طرق الشطرنج» الذي يضم 40 مجموعة شطرنج نادرة من آسيا وأوروبا.

من جهة أخرى، تغيّرت صدارة البطولة بعد الجولة الرابعة، حيث يتقاسم الهولندي أنيش جيري والصربي ألكسندر إندجيتش القمة برصيد 3.5 نقطة، بينما جاء في المركز الثالث 10 لاعبين برصيد 3 نقاط، فيما نجح سالم عبدالرحمن في تحقيق فوز ثمين على الأوزبكي موخيدين مادامينوف، ليرفع رصيده إلى 2.5 نقطة.

وشهدت الطاولة الأولى في البطولتين الأولى والثانية حضور شيخة علي النقبي، رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إلى جانب عمران عبدالله النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

كما تابع مجريات المنافسات الشيخ الدكتور خالد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ورئيس الاتحاد العربي للعبة، بينما حضر جانباً من البطولة أحمد محمد المدفع، رئيس لجنة البريدج باتحاد الشطرنج، وافتتح المهندس طلال الزعابي البطولة الثالثة، المخصصة للاعبين ذوي التصنيف من 1400 إلى 1900 نقطة.

وأعربت شيخة علي النقبي عن سعادتها بالتواجد في مقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وافتتاح الجولة الرابعة، مشيرة إلى أن الزيارة تأتي ضمن الجولات الميدانية للمؤسسات الثقافية والرياضية في الإمارة، وتزامنت مع حدث عالمي يضم نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الشطرنج في العالم، ما يعكس قدرة النادي على استضافة أكبر البطولات بفضل كوادره التنظيمية وخبراته المتراكمة، معربة عن أملها في أن تُتوَّج هذه الجهود بمزيد من الإنجازات والميداليات للدولة.