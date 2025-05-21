العين يبدأ معسكر الإعداد «الأميركي» لمونديال الأندية 4 يونيو

معتز الشامي (أبوظبي)

بدأ العد التنازلي داخل قلعة العين، للتحضير للحدث الأهم في مسيرة النادي العريق، بالمشاركة في مونديال الأندية الذي تستضيفه أميركا وينطلق في 14 يونيو المقبل، ويجري العمل داخل شركة الكرة على قدم وساق، للانتهاء من إبرام الصفقات الجديدة، وتدعيم الصفوف في جميع مراكز اللعب. ونجح العين في التعاقد مع حسين رحيمي ويحيى بن خالق من الدوري المغربي، ولا تزال المفاوضات مستمرة لتدعيم الصفوف بعدة عناصر مميزة تم الاستقرار عليها، وتتبقى فقط الرتوش الأخيرة قبل التوقيع، لاسيما في مراكز قلب الدفاع والأجنحة وصناعة اللعب والهجوم.ويدخل العين معسكر الإعداد للمونديال في مطلع يونيو المقبل داخلياً، ويستمر في التدريبات اليومية على ملعبه حتى الرابع من نفس الشهر، موعد السفر مباشرة إلى أميركا، ليدخل في معسكر مغلق هناك، على أن يخوض تجربة ودية أمام أوكلاند سيتي يوم 9 المقبل، وتجربة ثانية أمام فريق يتم تحديد لاحقاً بعدها بـ4 أيام، حيث سيلتقي الزعيم أمام فريق يوفنتوس الإيطالي يوم 18 يونيو المقبل في افتتاح مشواره بكأس العالم للأندية. وقد استقر الجهاز الفني بقيادة فلاديمير إيفيتش على خوض تجربتين وديتين فقط، لتجهيز الفريق والوصول به إلى الفورمة المطلوبة، خاصة بعد انضمام الصفقات الجديدة، والمتوقع ألا يتراوح عددها بين 5 و7 عناصر في كل المراكز. ويلتقي العين أمام النصر مساء الجمعة المقبل في ختام الموسم بالجولة الأخيرة، وأضاع الفريق فرصة ذهبية بالجولة الخامسة والعشرين في دخول المربع الذهبي لفرق الصدارة، بعد التعادل أمام عجمان من دون أهداف، وبالتالي ضمن المركز الخامس بنسبة كبيرة وهو مركز لا يؤهل إلى المشاركة الآسيوية، التي يغيب عنها الفريق الموسم المقبل.