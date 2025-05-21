20 خدمة للملاك والمربين في تطبيق جمعية الخيول العربية

أبوظبي (وام)

أطلقت جمعية الإمارات للخيول العربية، تطبيقها الذكي، الذي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المخصصة لملاك ومربي الخيول العربية داخل دولة الإمارات وخارجها، بهدف تسهيل إجراء المعاملات وتسريعها، من خلال منصة تفاعلية متقدمة تجمع بين السهولة والدقة والسرعة.

وأكد محمد الحربي، مدير عام الجمعية، الحرص على استدامة التطور وإطلاق المبادرات الملهمة بشكل عام، لتقديم أفضل الخدمات للمربين والملاك والمهتمين بالخيول العربية، وتوفير أعلى معايير الجودة العالمية، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات باعتبارها من أبرز مطوري أنشطة وبرامج مسابقات، وجمال الخيول العربية.

وأوضح أن التطبيق يعتمد أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، ضمن المنظومة الرقمية للجمعية التي تمتثل بالكامل لمعايير الأمن السيبراني، حيث تم بناء منظومتها الرقمية وفق أحدث الممارسات والمعايير العالمية، وبنيتها التحتية مصممة لتعزيز الأمان والموثوقية، بما يعكس التزامها بحماية المعلومات وضمان النزاهة في جميع العمليات المرتبطة بالخيول العربية، كما تعتمد على تقنيات حديثة في تقييم بطولات جمال الخيول العربية، بما يضمن دقة التحليل وسلامة البيانات.

ويشتمل التطبيق، المتاح على نظامي «أندرويد» و«آبل»، على أكثر من 20 خدمة رئيسية، منها توثيق وتسجيل الخيول العربية، وإصدار الموافقات الخاصة بحركتها داخل الدولة وخارجها، إلى جانب قسم مخصص لسجل أنساب الخيول العربية «كتاب الأنساب»، الذي يضم بيانات مفصلة حول الملاك والمربين وسلالات الخيل العربية الأصيلة المسجلة في الدولة.

ويمكن للمستخدمين إصدار مجموعة من الشهادات الرقمية مباشرة من خلال التطبيق، تشمل شهادة تلقيح، تسجيل خيل محلي أو مستورد (دائم أو مؤقت)، ونقل ملكية خيل، وتصاريح نقل أجنة، وشهادات امتلاك سائل منوي. كما يتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من الخدمات المتعلقة بمستلزمات الخيول، وشركات شحن الخيل، والأندية ومراكز الفروسية، والمستشفيات البيطرية المتخصصة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى مختلف احتياجات قطاع الخيل العربية. ويضم التطبيق أيضا قسماً خاصاً بالأنشطة والفعاليات والمزادات الخاصة بالخيل العربية يوفر معلومات دقيقة عن بطولات جمال الخيل العربية، والشروط والقوانين المنظمة لها، بجانب إمكانية إنشاء حسابات خاصة للملاك تتضمن جميع بيانات خيولهم المسجلة، بما في ذلك تفاصيل الاستيراد والتصدير، ونتائج المشاركات في البطولات، وسجل الاشتراكات، مع إمكانية تفعيل حسابات الملاك عن طريق الهوية الرقمية.

ويوفر التطبيق خدمات متميزة تمكّن المستخدم من التسجيل والاشتراك في بطولات جمال الخيل العربية المحلية والدولية، مع خيار الدفع الإلكتروني السهل والآمن من خلال الحساب الشخصي، وإمكانية إجراء العمليات ذاتها عبر وكيل معتمد للمالك.

ويحتوي أيضاً على مركز إعلامي حديث، يعرض آخر أخبار الجمعية، بالإضافة إلى منصة صور تتيح للمستخدمين تصفح صور الفائزين في بطولات المواسم الماضية. ويعكس إطلاق هذا التطبيق التزام جمعية الإمارات للخيول العربية بتعزيز التحول الرقمي في قطاع الخيل، بما يواكب الرؤية المستقبلية للدولة، ويخدم مستهدفات الاستدامة والريادة العالمية في هذا القطاع الحيوي.