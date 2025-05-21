نهائي الدوري الأوروبي.. يونايتد لا يخسر «الرابعة» يا توتنهام!!

معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار إلى ملعب سان ماميس في بلباو مساء اليوم الأربعاء، حيث يتنافس اثنان من أكبر أندية إنجلترا في نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025، توتنهام ضد مانشستر يونايتد، ليس فقط على لقب أوروبي كبير، بل أيضاً على مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وعانى كلا الفريقين من موسمين محليين مخيبين للآمال، حيث قدما بالفعل أسوأ نتائجهما في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، ومع ذلك، قد تعني هذه المباراة أنهما سيختتمان موسمهما بأفضل صورة. وخسر مانشستر يونايتد مباريات تنافسية أمام 12 فريقاً مختلفاً في الموسم الحالي، لكنهم عانوا خلال مواجهة توتنهام، الذي فاز في جميع مواجهاته الثلاث مع يونايتد هذا الموسم، مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز (3-0 خارج أرضه، و1-0 على أرضه) ومرة واحدة في كأس الدوري (4-3 على أرضه). وكان مانشستر سيتي هو المنافس الوحيد الذي فاز عليه توتنهام 4 مرات في موسم واحد في عام 1992-1993، بينما كان إيفرتون هو المنافس الوحيد الذي تغلب على الشياطين الحمر 4 مرات في موسم واحد في عام 1985-1986، وستكون البداية القوية مفتاحاً لنجاح يونايتد المحتمل، ففي مواجهاتهما الثلاث السابقة في موسم 2024-2025، تقدم توتنهام في غضون 15 دقيقة من كل مباراة. و لم يُعطِ يونايتد نفسه فرصة حقيقية، للتقدم ولو لثانية واحدة في أي من مبارياته الثلاث ضد توتنهام هذا الموسم، على مدار 295 دقيقة و41 ثانية، من وقت اللعب في هذه المباريات (بما في ذلك الوقت بدل الضائع) تقدم توتنهام لمدة 226 دقيقة و42 ثانية، أي بنسبة 90.2% من وقت المباراة. وعاد يونايتد من التأخر ليفوز بـ6 مباريات فقط من أصل 58 مباراة في الموسم الجاري، 4 منها أمام جماهيره في أولد ترافورد، واثنتان ضد أدنى فرق الدوري الإنجليزي الممتاز تصنيفاً (ساوثهامبتون وإيبسويتش)، وحتى لو تقدم توتنهام مرة أخرى في هذه المباراة النهائية، وعلى الرغم من سجل يونايتد الضعيف نسبياً في تحويل المباريات في الموسم، فإن هذا لا يعني أن المباراة انتهت. وأهدرت 4 أندية فقط نقاطاً أكثر من توتنهام (26) من مواقع الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بينما يتفوق برينتفورد (52) فقط على هذا العدد في المسابقة منذ بداية موسم 2023-2024 عندما وصل أنجي بوستيكوجلو إلى النادي، لكن سجل مانشستر يونايتد لم يخلُ من الفوز على توتنهام في 7 مباريات متتالية، كما لم يخسر 4 مباريات متتالية ضده، والفوز في بلباو اليوم الأربعاء سيكون الطريقة الأمثل لإنهاء هذه السلسلة غير المرغوب فيها.