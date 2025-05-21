أوسيمين يرفض يوفنتوس وأرسنال وسان جيرمان أبرز البدائل

روما(أ ف ب)

رفض الهداف النيجيري فيكتور أوسيمين الذي يدافع هذا الموسم عن ألوان جلطة سراي التركي على سبيل الإعارة من نابولي، عرضاً للانضمام إلى يوفنتوس الصيف المقبل، وذلك وفق ما أفادت وسائل الإعلام الإيطالية الأربعاء.وانتقل أوسيمين إلى جلطة سراي الذي حسم لقب الدوري التركي الأحد قبل مرحلتين على ختام الموسم، في سبتمبر الماضي على سبيل الإعارة من دون خيار الشراء، وذلك بعدما دخل في صدام مع إدارة نابولي لرغبته بعدم مواصلة اللعب معه. انضم ابن ال26 عاماً لجلطة سراي بعدما وجد نفسه من دون بديل آخر، نتيجة إقفال باب الانتقالات الصيفية في أوروبا قبل التوصل إلى اتفاق مع أي فريق. وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية في الأيام الأخيرة عن رغبة يوفنتوس بالتعاقد مع مدرب نابولي الحالي ولاعبه ومدربه السابق أنتونيو كونتي، إضافة إلى أوسيمين الذي سجل هذا الموسم 36 هدفاً في كافة المسابقات. لكن صحيفة «إل ماتينو» الصادرة من نابولي، وإذاعة «كيس كيس» التي تبث أيضاً من المدينة الجنوبية، أفادتا بأن النيجيري لن ينضم إلى فريق «السيدة العجوز». ورأت إذاعة «كيس كيس» أن إقفال باب الانضمام إلى يوفنتوس، يعزز حظوظ أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في التنافس على خدمات النيجيري، الذي يتضمن عقده مع نابولي بنداً جزائياً بقيمة 75 مليون يورو، لكن لا ينطبق على الفرق الإيطالية. كما وضعت باريس سان جرمان الفرنسي ضمن لائحة الفرق الراغبة بضم أوسيمين، كي يعيد تشكيل الشراكة مع زميله السابق في نابولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا. وأفادت «إل ماتينو» بأن جلطة سراي مهتم أيضاً بالتوقيع نهائياً مع أوسميهن المرتبط بنابولي حتى صيف 2026 مع خيار التمديد لعام إضافي في حال لم يجد أي فريق خلال الصيف المقبل.