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الرياضة

رولان جاروس.. مكافأة ديمبيلي

رولان جاروس.. مكافأة ديمبيلي
21 مايو 2025 14:22



باريس(أ ف ب)

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سيشارك مهاجم باريس سان جرمان عثمان ديمبيلي في سحب قرعة بطولة رولان جاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، وذلك قبل 9 أيام من خوضه نهائي دوري أبطال أوروبا بمواجهة إنتر الإيطالي، وفقاً لما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب الأربعاء.وأفاد المنظمون أن ديمبيلي الفائز في مايو بلقب أفضل لاعب في الدوري الفرنسي الموسم الحالي، ضمن جوائز الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين "سيشارك في سحب قرعة المصنفين الأوائل والمصنفات الأوليات في فئتي فردي الرجال والسيدات". ويقام سحب القرعة الخميس قبل يومين من نهائي كأس فرنسا، الذي تجمع سان جرمان ورينس، في حديقة دي سير في أوتوي، التي تقع على بعد بضع مئات الأمتار من ملعب "بارك دي برانس" في غرب باريس. ويأمل ديمبيلي ورفاقه في قيادة نادي العاصمة إلى الظفر بلقبه الأول على الإطلاق في مسابقة دوري أبطال أوروبا عندما يواجه إنتر، حامل اللقب ثلاث مرات، في 31 مايو في ميونيخ.

عثمان ديمبلي
سان جيرمان
رولان جاروس
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