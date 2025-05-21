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الرياضة

كلباء وخورفكان يتوجان ببطولة الشارقة لألعاب القوى

كلباء وخورفكان يتوجان ببطولة الشارقة لألعاب القوى
21 مايو 2025 16:30

 
الشارقة (وام)
توّج ناديا كلباء وخورفكان، بلقبي النسخة الأولى من بطولة مجلس الشارقة الرياضي لألعاب القوى لفئتي الناشئين والأشبال، التي نظمها المجلس بنادي الثقة للمعاقين، بمشاركة 60 لاعباً من 8 أندية.
وحقق نادي كلباء المركز الأول في فئة الناشئين بحصيلة 6 ميداليات، بعد تألق لاعبيه في سباقات 100م و200م و800م، إلى جانب مسابقات الميدان، فيما حلّ نادي الشارقة ثانياً، والحمرية ثالثاً.
وفي فئة الأشبال، تصدر خورفكان الترتيب العام أيضاً برصيد 6 ميداليات، متقدماً على الحمرية ومليحة، بفضل تألق لاعبيه في الوثب الطويل ورمي القرص.
وشهدت البطولة مشاركة من نادي الثقة للمعاقين، حيث أحرز عيسى البلوشي المركز الأول في سباق 100م لذوي الهمم.
وأكد محمد عبيد الحصان، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، أن البطولة تأتي في إطار حرص المجلس على اكتشاف المواهب وتنمية رياضة ألعاب القوى، مشيراً إلى أن أصحاب المراكز الأولى سيحظون ببرامج تأهيل تشمل معسكرات تدريبية داخلية وخارجية.

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