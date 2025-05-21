جنابري يعود إلى منتخب ألمانيا



ميونيخ (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية، أن سيرج جنابري، لاعب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، سيعود لصفوف المنتخب الألماني الأول. ووفقاً لما نشرته صحيفة «بيلد» وشبكة «سكاي»، فإن يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، سيختار جنابري ضمن قائمة الفريق التي تخوض دوري أمام أوروبا في ألمانيا من 4 إلى 8 يونيو المقبل.

ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره البرتغالي في الدور نصف النهائي، وكانت آخر مشاركة لجنابري مع المنتخب الألماني في نوفمبر، ولكنه غاب عن مباراتي دور الثمانية أمام إيطاليا في مارس الماضي، بسبب عدم ثبات أدائه مع البايرن.

ووفقاً لصحيفة «بيلد»، من المنتظر عودة المهاجم نيكلاس فولكروج، بسبب غياب مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ تيم كليندينست. وكانت آخر مشاركة لفولفكروج مع ألمانيا في سبتمبر 2024، ومنذ ذلك الوقت عانى اللاعب من مشاكل في وتر أخيل، والتي أثرت على مستواه.

وينتظر أن يتم استدعاء تيم فولتيامد، لاعب شتوتجارت، لصفوف المنتخب، وذلك للمرة الأولى. ويتوقع أن يلعب مهاجم المنتخب الألماني تحت 21 عاماً في بطولة أمم أوروبا للشباب التي تقام في يونيو المقبل، ولكنه أعلن أنه لا يعارض اللعب في البطولتين.