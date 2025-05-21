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الرياضة

نجم مانشستر يونايتد يحذر من «الجنون»!

نجم مانشستر يونايتد يحذر من «الجنون»!
21 مايو 2025 15:23

 
لندن (أ ف ب)

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قال جاري نيفيل، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، إن «الشياطين الحمر» لا يستحقون مسيرة احتفالية إذا فازوا بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم في بلباو.
يواجه فريق البرتغالي روبن أموريم مواطنه توتنهام المتعثر في الدوري، سعياً للفوز بأول لقب أوروبي له منذ إحرازه الكأس عينها عام 2017.
ويضمن الفوز أيضاً تأهل «اليونايتد» إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رغم موسمه المحلي المتعثر.
أصبحت مسيرة الحافلات المكشوفة في شوارع المدينة بعد الفوز بأحد الألقاب في الكرة المستديرة عادة للأندية الإنجليزية، في حين تصطف الجماهير في الشوارع للاحتفال.
رفض نيفيل في حديثه إلى بودكاست «ستيك تو فوتبول» قيام اليونايتد بمسيرة احتفالية، قائلاً «إذا فاز مانشستر يونايتد، يحتفلون باللقب، لكن سيكون هناك احتفال حذر (الخميس)، ليس من قِبل الجماهير، لأنهم سيُصابون بالجنون بالتأكيد».
وأضاف: «تتضمن المقابلات تصريحات بأنهم سعداء للغاية من أجل الجماهير، لكن هذا الموسم كان صعباً».
وتابع: «ستكون هذه هي نبرة التصريحات، لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك احتفال في المدينة بفوزهم بالدوري الأوروبي».
ويحتل اليونايتد المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن توتنهام، وهو في طريقه لاحتلال أسوأ مركز له في الدوري منذ عام 1974، عندما هبط إلى المستوى الثاني.

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
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جاري نيفيل
بلباو
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