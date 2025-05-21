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الرياضة

إدانة 5 أشخاص بتهمة الإساءة إلى فينيسيوس

إدانة 5 أشخاص بتهمة الإساءة إلى فينيسيوس
21 مايو 2025 15:44

مدريد (رويترز)

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قالت رابطة الدوري الإسباني: إن خمسة أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالسجن بتهمة الإساءة العنصرية لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، خلال إحدى المباريات، في أول حكم تاريخي في إسبانيا يدين الإهانات العنصرية في ملاعب كرة القدم، باعتبارها جرائم كراهية.
وفي ديسمبر 2022، تعرض الدولي البرازيلي، على ما يبدو، لإساءة في فوز ريال مدريد 2-صفر خارج ملعبه على ريال بلد الوليد أثناء مروره بين المشجعين، بعد استبداله في ملعب خوسيه زوريا.
وقضت محكمة في بلد الوليد بسجن خمسة أشخاص لمدة عام، ووقعت عليهم غرامات تتراوح بين 1080 يورو «1226.12 دولاراً» و1620 يورو.
وتم تعليق عقوبة السجن، بشرط عدم ارتكابهم أي مخالفة في السنوات الثلاث المقبلة، مع عدم السماح لهم بحضور أي مباراة في نفس الفترة.
وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان: «بفضل جهود رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم التي تقدمت بالشكوى، وتصرفت في البداية كجهة ادعاء خاصة، وانضم إليها لاحقاً اللاعب فينيسيوس وريال مدريد، وكذلك مكتب المدعي العام، ظهر هذا الحكم التاريخي للنور».
وأضافت: «يمثل هذا الحكم علامة فارقة لا سابق لها في جهود مكافحة العنصرية في الرياضة في إسبانيا».
وتابعت: «حقيقة، أن هذا الحكم يشير صراحة إلى جرائم الكراهية المرتبطة بالإهانات العنصرية، يبعث رسالة مفادها أن التعصب لا مكان له في كرة القدم». 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
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