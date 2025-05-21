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الرياضة

قبل نهائي «يوروبا ليج».. اشتباك بين جماهير توتنهام ومانشستر يونايتد!

قبل نهائي «يوروبا ليج».. اشتباك بين جماهير توتنهام ومانشستر يونايتد!
21 مايو 2025 15:52

 
بلباو (أ ب)

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أفادت وسائل إعلام إسبانية بوقوع اشتباكات بين جماهير توتنهام ومانشستر يونايتد، قبل انطلاق المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي اليوم «الأربعاء».
ووقعت الاشتباكات في وسط مدينة بلباو، وبعض المدن المجاورة، حيث أقام عدد كبير من المشجعين بها لتفادي تكاليف الإقامة المرتفعة في المدينة المضيفة.
ووفقاً لمسؤولين محليين، كان من المتوقع حضور أكثر من 50 ألف مشجع إنجليزي في بلباو.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة في المواجهات، والتي في الغالب حدثت خلال الليل مع وصول الجماهير.
وأظهرت الصور، التي نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية، مشجعين في اشتباك مع بعضهم البعض بشوارع بلباو، وإلقاء البعض طاولات، وصناديق القمامة، والزجاجات، وأشياء أخرى على البعض الآخر.
وأشارت تقارير إلى وقوع مواجهات أخرى في سان سيباستيان وسانتاندير، مدن أخرى في إقليم الباسك، والتي امتلأت بالمشجعين الإنجليز، العديد منهم من دون تذاكر لحضور النهائي. وحذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) الجماهير من شراء تذاكر غير مصرح بها، وأشار إلى أن مثل هذه التذاكر على الأرجح لن تتيح لهم دخول الملعب. وحصل كل نادٍ على 15 ألف تذكرة فقط من أصل سعة الملعب البالغة 50 ألف مقعد، فيما بلغ سعر بعض التذاكر 40 يورو فقط (نحو 45 دولاراً).

إسبانيا
بلباو
الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
مانشستر يونايتد
توتنهام
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