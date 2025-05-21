لايبزج يتمهل في قرار المدرب الجديد



لايبزج (د ب أ)



قال مارسيل شايفر، المدير الرياضي لنادي لايبزج الألماني لكرة القدم، إن النادي لن يتسرع في اتخاذ قرار بشأن المدرب الجديد، مشدداً على أنه لا يوجد حتى الآن مرشح واضح لتولي المنصب.

وقال شايفر: «لا يوحد إجماع على مدرب حتى الآن، ولا يوجد أي شخص يطلب إبقاء الأمر سراً، الحقيقة أننا لا نحاول اتخاذ القرار بشكل سريع، بل القرار الأفضل لنا، بناء على العديد من العوامل».

وأقال لايبزج ماركو روزه في مارس، وتولى زولت لوف، تدريب الفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم، ولكنه لن يستمر في الوظيفة بشكل دائم.

وهذا الموسم، فشل لايبزج في التأهل للعب في البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2018، وقال شايفر: إن النادي يعمل مع يورجن كلوب، رئيس كرة القدم العالمية بشركة لايبزج لصناعة مشروبات الطاقة، لإيجاد مدرب «يتوافق تماماً مع هوية المدينة، ويتماشى مع هوية النادي، وطريقة عملنا، والطريقة التي نريد أن نرى بها فريقنا يلعب كرة القدم».

وقد يكون أوليفر جلاسنر، الذي كان قد عمل مع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، وتمكن هذا الموسم من قيادة كريستال بالاس للفوز على مانشستر سيتي والتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن ساندور فاجنر، المدرب المساعد في المنتخب الألماني، ضمن المرشحين لتدريب لايبزج.